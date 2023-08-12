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靜城專案！新竹市全天候取締噪音車　將再添5部聲音執法器材

▲▼「靜城專案」啟動！　竹市噪音車全天取締 。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市府啟動「靜城專案」，將對噪音車全天候取締。（圖／新竹市府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

為嚇阻高噪音車輛問題，新竹市全面啟動「靜城專案」，搭配聯合中部7縣市擴大聯合稽查，結合聲音照相科技執法搭配AI判管技術，加重裁罰改裝噪音超標車輛，透過歷年檢驗資料庫比對黑名單，以科技執法提高稽查取締效果，讓改裝及不當操駕的車輛無處遁逃。

市長高虹安表示，市目前有3處固定式聲音照相科技執法設備（1區1處）及2套移動式聲音照相科技執法設備，今年1至7月共拍攝4萬2,604輛次，告發處分246輛，通知限期改善171輛。除固定每月與環警監聯合稽查攔查至少4場次外，暑假期間更透過中台灣區域治理平台，與中部7縣市執行聯合稽查作業，擴大稽查執法區域範圍並同時執法。

為強化高噪音車輛執法成效，環保局已成功向新竹科學園區管理局及環保署，爭取補助共5台聲音照相科技執法設備，架設點位將依環保署選點原則及歷年陳情件數進行評估，新竹科學園區管理局補助2台預計10月底前完工，環保署補助3台預計11月底前完工。

▲▼「靜城專案」啟動！　竹市噪音車全天取締 。（圖／新竹市府提供）

▲新市目前有3處固定式聲音照相科技執法設備及2套移動式聲音照相科技執法設備，預計在11月底再增加5台。

環保局長江盛任表示，為提高辦理機動車輛噪音執行效益，透過建置使用中車輛噪音檢驗合格雲端資料系統，新增「比對黑名單功能」，主動出擊針對轄區內5處固定式車牌辨識系統之大數據進行比對，進而篩選再改管車輛。另，針對既有固定式聲音照相科技執法設備升級搭配AI判管技術，以更快速且精準篩選出未使用原廠排氣管車輛。

依據環保署「機動車輛噪音管制標準」，車道速限50公里以下路段、管制標準為86分貝，速限50到70公里路段、管制標準為90分貝，超標可依噪音管制法規定，裁罰金額最低新台幣1,800元、最高3,600元。為擴大維護夜間寧適環境及改善高噪音車輛擾民問題，環保署已於今年6月30日公告增訂加重裁罰規定，針對夜間時段（晚上10時至翌日上午6時）或特定噪音管制區（學校、圖書館、醫療機構周界外50公尺內）進行機動車輛稽攔（查），超過噪音管制標準者，將直接裁罰最高金額3,600元，以守護健康安心的生活環境。

環保局指出，為讓民眾重視環保、節能減碳與提高環境品質，若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片（或影像檔）上傳至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw/），經查證屬實將通知車輛到檢，檢測不合格者將依法開單，按次處罰。

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