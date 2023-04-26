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社會 社會焦點 保障人權

怪獸級「小鋼砲」113分貝狂炸街...馬路也震動　警：終於逮到你

▲桃園市龍潭警方攔檢改裝噪音車。（圖／龍潭警分局提供）

▲桃園市龍潭警方攔檢改裝噪音車。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局龍潭分局於25日晚配合環保局在改裝車最常出沒的龍潭市區及鄰近交流道的大昌路上，設立了路檢點及臨時噪音檢驗站，共攔查了16輛疑似改裝的汽、機車中有8部車輛噪音超標，當場依噪音管制法舉發。

▲▼攔檢16部汽機車中共有8部違規。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼攔檢16部汽機車中共有8部違規。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼攔檢16部汽機車中共有8部違規。（圖／龍潭警分局提供）

昨晚攔檢其中一部藍色VW THE GOLF R「小鋼砲」改裝車，因為發出轟隆隆的巨響，連街道都隨之震動，當場遭取締小組攔查，經噪音檢測值出爐竟然高達113分貝，讓現場員警驚呼「終於逮到你」，將依噪音管制法由環保局裁罰新臺幣1800元至3600元罰鍰。

▲其中1部THE GOLF R「小鋼砲」噪音被測出113分貝。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼其中1部THE GOLF R「小鋼砲」噪音被測出最高113.7分貝。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼其中1部THE GOLF R「小鋼砲」噪音被測出最高113.7分貝。（圖／龍潭警分局提供）

另外，龍潭警方在平日巡邏、交通稽查時發現噪音車輛，也會主動攔檢並錄影拍照蒐證，事後再函文報請環保局進行後續強制檢測作業，經過審核確認有改裝，便通知車主到場實車檢驗開罰，今年統計1至4月間，共查報噪音車輛187部，通知強制到驗76部，噪音超標開罰21件，警方嚴厲執法，絕不放過任何打破龍潭安寧的不法車輛。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，除了警方及環保局會全力聯手打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車噪音過大或危害交通行為，可以先行拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」檢舉；交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」提出檢舉。

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