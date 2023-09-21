「進口蛋改標台灣」檢調要查　農業部二度致歉滅火：該調查就調查

▲台中液蛋業者稱中央畜產會指示把進口液蛋標示國產。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者楊惠琪／台北報導

台中市2業者受中央畜產會委託，把從土耳其、巴西進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，並依畜產會指示產地改標為台灣，遭台中市衛生局查獲並移送法辦。農業部次長杜文珍今（21日）再度致歉，表示會對畜產會加強監督，對於檢調追查，業者可以就「事實陳述」，該調查就調查。

進口蛋再爆改標爭議，杜文珍今再度解釋，6月初中央畜產會把雞蛋轉成冷凍液蛋，依據過往「實質轉型」標示模式，產地改標為台灣，後來7月跟食藥署確認，應該標示原產地國家，得知「實質轉型」認定與食藥署有誤差後，畜產會便立即通知加工業者，務必依照法規標示，之前已標示的要改標，之後的一律依來源雞蛋國家標示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜文珍重申，不論進口蛋、液蛋的使用都必須依照國內規定辦理，對於畜產會法規認知有落差，農業部責無旁貸，會加強對畜產會的督導，對督導不周造成社會疑慮，深感不安與抱歉，後續一定會針對此事，對畜產會嚴加監督。

針對台中2家業者受中央畜產會委託代工，並依指示改標卻遭移送檢調，杜文珍表示，標示錯誤的冷凍液蛋都還在倉庫裡，並未流入市面，一開始都是依據國內的相關規定，後來就依食藥署解釋改回標示來源國家，至於業者可以向檢調做「事實陳述」，被查到是事實，該調查就調查，要不要開罰就看業者就事實陳述去說明。