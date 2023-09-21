妙齡女被騙80萬　竟聽詐團指示去討債！發傳單潑漆下場慘

▲謝姓女子遇到詐騙集團，為了拿回錢財，聽從指示去幫詐團討債，結果吃上恐嚇官司。（示意圖／Pexel）

記者劉昌松／台北報導

謝姓女子因為遇到詐欺集團，被騙走80萬元，為了討回錢，竟聽從詐團指示，接連5天散發印有江姓婦人身分證的傳單，還到江婦家門口噴漆、大喊「欠債還錢」，江婦無端被指欠錢，憤而報警，台北地檢署偵辦後，21日依違反《個資法》、《刑法》恐嚇等罪起訴謝女。

20多歲的謝姓女子從4月26日起，每天都到台北市建國南路一段的巷弄內散發傳單，傳單上印有「全家死光光」、「欠債還錢」，還附上江姓婦人的身分證影本，發傳單不夠，有時謝女還會拿著大聲公，跑到江婦住處樓下大喊要江婦還錢，並且在大門口潑漆。

一直到5月1日，江婦不堪其擾報警，謝女供稱，完全不認識江婦，她因為先前被詐騙了80萬元，對方說只要幫忙去討債成功，就會還她錢，而江婦的身分證也是對方提供的。

妙的是，謝女傳單上的身分證影本內容真的是江婦所有；江婦表示，曾經看到網路上的徵才廣告，因此提供身分證和銀行帳戶要去應徵，結果江婦所做的工作，只是幫忙把匯到帳戶的錢提領出來而已。

全案無事證顯示江婦可能參與詐騙集團，或者受騙幫忙當車手，不過謝女散發傳單、潑漆等行為明確，文字與喊話內容足以使人感到畏懼，因此檢察官依恐嚇與違反《個人資料保護法》將謝女提起公訴。