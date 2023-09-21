港警命電信商封鎖JPEX網站　受害者逾2千人涉51億元

▲虛擬貨幣交易平台JPEX。（圖／翻攝JPEX臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方近日積極偵辦虛擬貨幣平台JPEX涉詐騙案，並已指示電信服務供應商封鎖JPEX的網站，目前許多網友都反映無法連上JPEX網站及APP。另外，據香港警方說法，截至20日下午，共接獲2086名受害人報案，涉及金額約13億港元（約51億元新台幣）。

報導提到，香港警方已經指示所有位於香港的電信服務供應商，封鎖JPEX網站及APP，目前至少已經有兩家電信商採取行動，大量網友證實已無法連上相關網站。

據了解，大多數電信商都回應了港警的要求，預計所有香港的網友都將無法透過一般方式連上JPEX的網站及APP。

▼JPEX先前曾舉辦《拳上》，獲得大量關注。（圖／記者湯興漢攝）



對此，JPEX在21日凌晨發出特別公告，「我們在此深感遺憾，必須向您通報平台近期所遭遇的困境。香港地區的電訊服務供應商，應香港證監會（SFC）的要求，對我們的手機應用程式及官方網站進行了無理的封鎖。」

JPEX並在公告中提到，即使面對這樣的打壓和不公平待遇，平台仍將繼續正常運作，用戶可以使用VPN登入我們的手機應用程式，或使用網頁版操作，「我們將持續堅守我們的職責，為所有用戶提供全力以赴的服務。」

另外，JPEX也提到，他們始終努力遵守各地區的法規，並不斷進行相關的產品更新，包括下架遊戲大廳和暫停理財產品，以期提供給用戶一個優質的交易環境，「我們一直期望能與SFC進行理性的磋商和溝通，但遺憾的是，我們多次尋求指引和提出疑問的努力，卻往往被SFC輕視或以官方言辭閃躲。」