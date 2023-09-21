　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港警命電信商封鎖JPEX網站　受害者逾2千人涉51億元

▲▼虛擬貨幣交易平台「JPEX」。（圖／翻攝JPEX臉書）

▲虛擬貨幣交易平台JPEX。（圖／翻攝JPEX臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方近日積極偵辦虛擬貨幣平台JPEX涉詐騙案，並已指示電信服務供應商封鎖JPEX的網站，目前許多網友都反映無法連上JPEX網站及APP。另外，據香港警方說法，截至20日下午，共接獲2086名受害人報案，涉及金額約13億港元（約51億元新台幣）。

報導提到，香港警方已經指示所有位於香港的電信服務供應商，封鎖JPEX網站及APP，目前至少已經有兩家電信商採取行動，大量網友證實已無法連上相關網站。

據了解，大多數電信商都回應了港警的要求，預計所有香港的網友都將無法透過一般方式連上JPEX的網站及APP。

▼JPEX先前曾舉辦《拳上》，獲得大量關注。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼JPEX《拳上》拳賽今日舉行過磅記者會，賽中參賽的選手鍾培生、劉偉健（Toyz）、反骨男孩孫生、小哥哥艾理、Peeta葛格、6yi7等都出席過磅。會中Toyz與鍾培生一言不合當場打了起來，為比賽增加緊張氣氛。（圖／記者湯興漢攝）

對此，JPEX在21日凌晨發出特別公告，「我們在此深感遺憾，必須向您通報平台近期所遭遇的困境。香港地區的電訊服務供應商，應香港證監會（SFC）的要求，對我們的手機應用程式及官方網站進行了無理的封鎖。」

JPEX並在公告中提到，即使面對這樣的打壓和不公平待遇，平台仍將繼續正常運作，用戶可以使用VPN登入我們的手機應用程式，或使用網頁版操作，「我們將持續堅守我們的職責，為所有用戶提供全力以赴的服務。」

另外，JPEX也提到，他們始終努力遵守各地區的法規，並不斷進行相關的產品更新，包括下架遊戲大廳和暫停理財產品，以期提供給用戶一個優質的交易環境，「我們一直期望能與SFC進行理性的磋商和溝通，但遺憾的是，我們多次尋求指引和提出疑問的努力，卻往往被SFC輕視或以官方言辭閃躲。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
李昂再點蔣萬安！「給我們博愛座的使用方式」
6萬通電話「訂名店蛋黃酥」！　1500顆鋪地超狂畫面曝
快訊／簽投降承諾書宣誓效忠　陸軍上校淪共諜判7年半
三大電信iPhone 15首賣優惠全出爐！　最高折3萬500
川普長子發文宣布「父親過世」　發言人急回應
快訊／「德東飆車王」撞死人嗆：重判就安樂死！　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

規模最大、項目最多、覆蓋最廣！　陸媒揭杭州亞運「歷史之最」

港警命電信商封鎖JPEX網站　受害者逾2千人涉51億元

被偷走的人生！她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

習近平將出席「杭州亞運開幕式」　南韓總理、敘利亞總統等到場

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」　按摩還加碼「前列腺保養」

寫「緬北之王」12歲賺第一桶金　陸作者斷更：我要坐牢3年

16歲讀博士！　陸神童如今躺平啃老：混吃等死反而幸福一輩子

陸女大生軍訓熱舞「渾圓豪乳」彈出來！　台下一片驚呼

男友不想要　她獨力生下女兒養不起...心一橫13萬賣了

兩岸媒體看浴火重生的衡陽重現文化風采

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

瑞芳「11人遭蜂螫」釀4重傷　2男OHCA警消急扛下山治療

規模最大、項目最多、覆蓋最廣！　陸媒揭杭州亞運「歷史之最」

港警命電信商封鎖JPEX網站　受害者逾2千人涉51億元

被偷走的人生！她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

習近平將出席「杭州亞運開幕式」　南韓總理、敘利亞總統等到場

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」　按摩還加碼「前列腺保養」

寫「緬北之王」12歲賺第一桶金　陸作者斷更：我要坐牢3年

16歲讀博士！　陸神童如今躺平啃老：混吃等死反而幸福一輩子

陸女大生軍訓熱舞「渾圓豪乳」彈出來！　台下一片驚呼

男友不想要　她獨力生下女兒養不起...心一橫13萬賣了

兩岸媒體看浴火重生的衡陽重現文化風采

舊金山僑胞扮三軍儀隊大進場　侯友宜：我贏對手都是破歷史紀錄

狼主任下整瓶「F水」迷昏嫩妹　嘴唇泛紫昏迷23小時險死

黃國昌再咬圖利金主　鄭文燦：烏賊大戰救不了高虹安

德東飆車王奪命判4年！　死者女兒煎熬曝心聲：判決像是止痛藥

「中秋連假天氣差」雨區出爐！熱帶低壓成颱風趨勢曝

今夏最甜《我的幸福婚約》第二季製作確定！奇幻浪漫物語大好評

立院衛環會召委擬禮讓民眾黨吳欣盈　曾銘宗：藍白合會水到渠成

許瑋甯整理外公遺物　發現隨身錢包「塞著小紙條」一打開看哭了

妻揪友啪啪10多次　人夫「忍耐2年」1原因仍告贏

台中2蛋商「進口蛋標示台灣蛋」　中檢列他字案調查

大陸熱門新聞

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

成都現「飛龍在天」　詭異光體空中盤旋...路人嚇傻

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」 按摩還加碼「前列腺保養」

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

陸作者寫「緬北之王」斷更：要坐牢3年

她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

兩岸媒體看衡陽重現文化風采

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

誘拐、販售11孩童！女犯被判死喊：判太重

李佳琦失言道歉澆不熄網友怒火　還扯掉陸經濟遮羞布

他少刮1數字「險錯過439萬」　店員急通知

更多熱門

相關新聞

陸作者寫「緬北之王」斷更：要坐牢3年

陸作者寫「緬北之王」斷更：要坐牢3年

中國一名網路小說作者阿最因為故事內容太真實，被發現其實是詐騙集團成員之一，今年6月間被公安逮捕。沒想到事隔2個多月，另一名作者黃金也在網路上發文宣布暫停更新，因為他要去坐牢3年，而他寫的小說是在描述「緬北之王」的傳奇之路。

男鼓吹買比特幣　10年後超級有錢天天度假

男鼓吹買比特幣　10年後超級有錢天天度假

臉書買特價月餅　「180萬存款」一夜消失！

臉書買特價月餅　「180萬存款」一夜消失！

關山警防詐+交安宣導　寓教於樂效果佳

關山警防詐+交安宣導　寓教於樂效果佳

替勾結詐團貪所長藏錢嫩妹正面曝！　

替勾結詐團貪所長藏錢嫩妹正面曝！　

關鍵字：

JPEX詐騙虛擬貨幣拳上林作

讀者迴響

熱門新聞

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面