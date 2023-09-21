3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

▲三光國中新建學生宿舍設計外觀。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

​名間鄉三光國中棒球隊成立6年，在南投縣各校體育班中表現相當優異，還孕育出今年中華職棒選秀獲富邦悍將隊指名的少年強投林育辰，但隊員居住訓練環境卻極其緊迫刻苦；縣府因此向中央爭取約2700萬元經費新建學生宿舍，目前已完成宿舍設計案的發包，現辦理細部設計中，希望完工後提升學生球員們的住宿生活品質。

三光青少棒隊日前曾勇奪112年斗六市長盃全國青少棒邀請賽冠軍佳績，縣長許淑華除特別在縣府接見表揚，19日下午也會同縣議員林儒暘、簡千翔前往三光國中，關心棒球隊新宿舍設計進度、聽取設計簡報，並會勘現有宿舍環境及新建宿舍場址。

▲▼南投縣長許淑華赴三光國中關心新建棒球隊學生宿舍進度。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說， ​每個學校都有特色體育專才班，三光國中棒球隊的成績更是全縣首屈一指；目前預計興建占地809平方公尺的15間學生宿舍、3間教練宿舍、1間兼具晚自習及會客室之多功能教室，以容納60位學生，總工程經費為4822萬2000元，除教育部國教署的補助款，縣府也將自籌約2100萬元，完工後將可改善宿舍基本的功能性、實用性及舒適性，大幅提升學生住宿生活品質，讓這些棒球小將們無後顧之憂，繼續完成棒球夢。

▲三光國中為中職富邦悍將選秀新人林育辰（右）母校。（圖／富邦悍將提供）

三光國中校長吳明順表示，三光國中棒球隊在縣府及各界共同關心協助下，參加各項全國盃青少棒賽，成績斐然，近年更曾榮獲中信盃、曾紀恩盃、斗六市長盃等三次全國冠軍，第一屆畢業生林育辰於今年獲富邦悍將隊於第五輪指名並加盟；學生不僅在棒球場上表現傑出，歷年國中會考也成績亮麗：今年畢業的棒球隊學生也有人會考成績達2A3B，升讀第一志願高中。

縣府教育處表示，該宿舍新建案目前已完成基本設計審查，自今年8月29日起已辦理細部設計，工程80日曆天，預計11月16日可完成細部設計、12月中旬申請申請建照，113年6月辦理工程發包、115年下半年完工；林儒暘也希望未來縣府能朝完善棒球三級培訓環境方向努力，讓體育人才不用遠赴外地升學培訓，讓棒球運動在南投紮根，家長也能安心。