　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

▲南投縣長許淑華關心三光國中新建學生宿舍進度。（圖／南投縣政府提供）

▲三光國中新建學生宿舍設計外觀。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

​名間鄉三光國中棒球隊成立6年，在南投縣各校體育班中表現相當優異，還孕育出今年中華職棒選秀獲富邦悍將隊指名的少年強投林育辰，但隊員居住訓練環境卻極其緊迫刻苦；縣府因此向中央爭取約2700萬元經費新建學生宿舍，目前已完成宿舍設計案的發包，現辦理細部設計中，希望完工後提升學生球員們的住宿生活品質。

三光青少棒隊日前曾勇奪112年斗六市長盃全國青少棒邀請賽冠軍佳績，縣長許淑華除特別在縣府接見表揚，19日下午也會同縣議員林儒暘、簡千翔前往三光國中，關心棒球隊新宿舍設計進度、聽取設計簡報，並會勘現有宿舍環境及新建宿舍場址。

▲南投縣長許淑華關心三光國中新建學生宿舍進度。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長許淑華赴三光國中關心新建棒球隊學生宿舍進度。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長許淑華關心三光國中新建學生宿舍進度。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說， ​每個學校都有特色體育專才班，三光國中棒球隊的成績更是全縣首屈一指；目前預計興建占地809平方公尺的15間學生宿舍、3間教練宿舍、1間兼具晚自習及會客室之多功能教室，以容納60位學生，總工程經費為4822萬2000元，除教育部國教署的補助款，縣府也將自籌約2100萬元，完工後將可改善宿舍基本的功能性、實用性及舒適性，大幅提升學生住宿生活品質，讓這些棒球小將們無後顧之憂，繼續完成棒球夢。

▲三光國中為中職富邦悍將選秀新人林育辰（右）母校。（圖／富邦悍將提供）

▲三光國中為中職富邦悍將選秀新人林育辰（右）母校。（圖／富邦悍將提供）

三光國中校長吳明順表示，三光國中棒球隊在縣府及各界共同關心協助下，參加各項全國盃青少棒賽，成績斐然，近年更曾榮獲中信盃、曾紀恩盃、斗六市長盃等三次全國冠軍，第一屆畢業生林育辰於今年獲富邦悍將隊於第五輪指名並加盟；學生不僅在棒球場上表現傑出，歷年國中會考也成績亮麗：今年畢業的棒球隊學生也有人會考成績達2A3B，升讀第一志願高中。

縣府教育處表示，該宿舍新建案目前已完成基本設計審查，自今年8月29日起已辦理細部設計，工程80日曆天，預計11月16日可完成細部設計、12月中旬申請申請建照，113年6月辦理工程發包、115年下半年完工；林儒暘也希望未來縣府能朝完善棒球三級培訓環境方向努力，讓體育人才不用遠赴外地升學培訓，讓棒球運動在南投紮根，家長也能安心。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
中秋連假天氣差！　雨區出爐
快訊／央行再下修全年GDP至1.46%　CPI為2.22%
待高通13年突被裁「只有1類人留下」！　他曝資遣費破百萬
快訊／跟進Fed！央行暫停升息　利率連2凍
蔬果店誤賣毒地瓜　北市衛生局出手了
外送員19刀狂砍　按摩女「幾乎斷頸」慘死
吃完高雄知名熱炒店！　女大生上吐下潟30次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

益生獅友慰警捐愛心　台中市議員林霈涵感恩中秋寄溫暖

3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

斗六這裡16戶民宅無自來水　歷30年終擺脫「寄水錶」

部桃樂居日照中心「智憶流動」藝術展　失智長者用畫作述說人生

921國家防災日　南消六甲分隊深入校園強化防災教育

自助洗衣方便也要安全　南消清查自助洗衣店瓦斯使用

姚正玉護弱勢行動挺公益！ 24日送愛創世義賣登場

台南學校午餐未曾使用液態蛋　三項把關機制確保國產食材請放心！

2023年永續幸褔城市大調查　台南社褔面向4指標列六都第一

台南身障就博會23日登場　表揚五心職場績優企業

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

益生獅友慰警捐愛心　台中市議員林霈涵感恩中秋寄溫暖

3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

斗六這裡16戶民宅無自來水　歷30年終擺脫「寄水錶」

部桃樂居日照中心「智憶流動」藝術展　失智長者用畫作述說人生

921國家防災日　南消六甲分隊深入校園強化防災教育

自助洗衣方便也要安全　南消清查自助洗衣店瓦斯使用

姚正玉護弱勢行動挺公益！ 24日送愛創世義賣登場

台南學校午餐未曾使用液態蛋　三項把關機制確保國產食材請放心！

2023年永續幸褔城市大調查　台南社褔面向4指標列六都第一

台南身障就博會23日登場　表揚五心職場績優企業

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

導盲犬陪視障者搭地鐵！大叔忍不住「伸手摸狗頭」　動作掀網論戰

必勝客「零傷害比薩」又來了！中秋回歸「月亮圈圈」加價99元就有

Halsey分手5個月認愛《惡靈古堡》演員！　與前男友共養2歲兒

誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

2023人才永續國際論壇：從系統思考中打造人才解方

新北警犬隊「3Q姊弟」光榮退役　認證好脾氣「PRO等級」等家中

進口蛋風波延燒...徐乃麟怒轟「蠻離譜」！　揭烘焙坊蛋產地：比市面貴

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

「天宮課堂」第四課　夢天實驗艙首次作為「新教室」使用

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

蛋品流向仍說不清　台農、信興各罰50萬

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

裸視3D弧形螢幕　邱佩琳：打造基隆城市新光點

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

台南建物及死亡火災起火原因電氣第1名

全國十大優良防火管理人李忠信組長出線

台南安南區鹿耳門溪出海口航道淤沙改善

TDR爭議未解　法界人士憂心：恐侵害人權

新北有課！免費Canva實作＋個人品牌經營

台南統一企業吳政憲獲全國十大優良防火管理人

921南消七大於校園防震防災宣導

基隆市民聯合婚禮　謝國樑祝福全場新人

高雄民宅路口擺木櫃！民眾以為是棺材嚇壞

更多熱門

相關新聞

布里悍防禦率王！葉總稱運氣好才贏

布里悍防禦率王！葉總稱運氣好才贏

味全龍先發投手布里悍今晚對戰富邦悍將，繳出7局好投獲選單場MVP，本季累積投球局數達規定，空降防禦率王寶座。此役以1分差贏球，郭天信9局再見美技接殺相當關鍵，總教練葉君璋謙稱球運佳，「運氣滿好的，不然這場滿難贏的。」

布里悍空降防禦率王！賞悍將4連敗

布里悍空降防禦率王！賞悍將4連敗

江坤宇復健賽雙安　曾頌恩3安灌5打點

江坤宇復健賽雙安　曾頌恩3安灌5打點

花賢十年三壘拚金手套　點名貴人是他

花賢十年三壘拚金手套　點名貴人是他

申、戴最晚24日亞運報到　丘總談備案

申、戴最晚24日亞運報到　丘總談備案

關鍵字：

三光國中學生宿舍體育班棒球隊富邦悍將林育辰

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面