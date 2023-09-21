沒看過這麼扯的採購、產地亂標　館長怒：民進黨、陳吉仲要抓去關

記者陳家祥／台北報導

進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭盼能止血，但在野黨仍持續猛追。「館長」陳之漢、前立委黃國昌21日上午到行政院前召開「執政已經七年半 民進黨別再擺爛」記者會，針對雞蛋議題，館長痛斥，開公司的從來沒看過這麼扯的採購，這麼扯的浪費加上產地標示居然可以這樣混淆，「陳吉仲走得好像很委屈，我覺得，民進黨、陳吉仲，你們這些人真的要抓去關」。

館長說，進口蛋的爭議從頭到尾都是有問題，相信今天只要出來有做過小生意的人，從他的資本額甚至資金調度，銀行法洗錢法規定一大堆，一下說這錢他有能力調，「那我就問、所有人都在問，你怎麼調？這麼大的金流，5、6億，哪間銀行借給你的？」

館長說，一直到之後謊言講不下去了、被抓到了，然後到現在怎麼了？買了太多，這叫防止炒價、台灣賺了60億，「我聽你在放屁」；他還說，他做生意這麼久，大家知道，政府非常嚴格，做生意非常可憐的，守法律的就該死，「我們都要標清楚我們的產地，買什麼東西都要標示的一清二楚，偉大的國家、偉大的民進黨，巴西來的可以變成台灣來的，重點是台灣人都吃光光了，所以我們的政府就是違法」。

「陳吉仲走得好像很委屈，我覺得，民進黨、陳吉仲，你們這些人真的要抓去關。」館長說，開公司的從來沒看過這麼扯的採購，這麼扯的浪費加上產地標示居然可以這樣混淆；他抱怨，做業者的稍微怎麼樣政府就要來開罰，可能還有刑事責任，但只要一跟民進黨有關，一切都是合法的，很奇怪。

館長直言，他也沒有要選，但一直被抹黑是政治操作，「哪來的操作？操作什麼？這是非常嚴重的事情」。