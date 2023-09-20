　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌爆料解編農地圖利金主　鄭文燦怒斥：抹黑不代表正義

▲▼賴清德、鄭文燦出席全國不動產產業賴清德後援會成立大會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

前立委黃國昌20日再度把民進黨官商勾結矛頭指向行政院副院長鄭文燦，指其協助日禕紡織董事長莊隆乾，自2017年5月開始在觀音區金湖段大肆收購以農地重劃的「特定農業區」土地。對此，鄭文燦嚴正駁斥，「抹黑不代表正義」，並怒嗆黃一再以猜想、影射，取代真實的真相，「這樣的政治，難道是我們想要的嗎？」

鄭文燦說明，第一，莊隆乾曾任觀音高中文教基金會董事長、莊姓宗親會理事長，我與他在地方上當然有所互動，但本人從未與莊隆乾有任何金錢往來，黃國昌的「金主說」根本是任意扣帽子。本人擔任桃園市長八年，「依法行政」是我及市府團隊的基本原則，我也相信廉能政府的信念，沒有人有特權，也沒有人會被不利待遇。

第二，依照區域計畫法，區域計畫公告實施後，地方政府可向中央申請辦理使用分區變更。106年內政部營建署公告辦理「修正全國區域計畫」，各縣市政府可依審查規定，報請內政部、農委會審查變更特定農業區，六都及各縣市都有送件。其中，桃園市政府提出43案，共計4,770.97公頃，同時，內政部審議結果也是部分案件通過、部分未通過。所有案件都必須符合農委會所規定的大區塊及各種門檻條件原則，當然不會有只為個人的量身訂做。

鄭文燦接著說，第三，各縣市申請特定農業區的調整必須經過內政部及農委會的層層審查，有一定的客觀標準，審議結果也不會照單全收，這絕非任何一個縣市首長可以干涉。而且，內政部營建署的網站上都有歷次的會議紀錄可查閱，過程公開透明。

第四，黃國昌把合法申請、依法審查的過程扭曲為圖利，照黃國昌的邏輯，各縣市按照區域計畫法的每件申請案都是圖利。另外若有涉及違建個案，其處理方式、標準，市府均有清楚資料可供查證。黃國昌任意影射，來規避法律責任，毫不足取。

第五，黃國昌的正義邏輯是，在缺乏真實的證據，就直接抹黑、影射他人的操守，再嗆說你不敢告。如果對方提告，他就說是濫訴，如果對方不提告，又被他的說是心虛，這種包牌式的指控，實在是邏輯錯亂。

「黃國昌對本人的指控，根本沒有任何證據足以證明他的指控，事後也禁不起查證。」鄭文燦說，這種混淆真相的烏賊作風，形同是假正義之名的政治鬥爭。台灣的民主政治，保障充分的言論自由，但是，一再以猜想、影射，取代真實的真相，這樣的政治，難道是我們想要的嗎？

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
陳吉仲請辭！　爸爸不捨孝順兒：都在替我還債
「蜂群暴起」原因曝光！4人傷重待援…1人慘跌5m深邊坡
三重警打錯人還索賠　特戰老兵抗議：黑道尋仇都沒這麼過份
獨／觀音山7人遭砍　現場滿身血畫面曝
網紅一條街殞落　民生社區「九州鬆餅」等名店相繼退出
iOS 17預設通知鈴聲變了！　果粉跪求改回
雞蛋要不要冰？　專家解答：別再聽英國研究了
恐怖畫面曝！砂石車闖紅燈　女外送員遭「吞沒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲請辭獲准！朱立倫轟「下台不是重點」　民眾要的是真相

快訊／讚陳吉仲展現政務官精神　賴清德隔空送暖：辛苦了

曝陳吉仲下台難止民怨原因　林濁水：是負氣請辭而非負責任

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

陳吉仲請辭！屏東雙親贊成　父不捨孝順兒：都在替我還債

內政部組改上路　國土管理署、國家公園署揭牌

北市今起稽查「烘焙業、食品材料行、雜糧行」　蔣萬安：中央應修法

藍內參民調曝光！　朱立倫曝：「1對1」侯友宜、柯文哲都贏賴清德

今晚我想來點「三隻小豬」　郭台銘夜市吃播不忘在野整合

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

陳吉仲請辭獲准！朱立倫轟「下台不是重點」　民眾要的是真相

快訊／讚陳吉仲展現政務官精神　賴清德隔空送暖：辛苦了

曝陳吉仲下台難止民怨原因　林濁水：是負氣請辭而非負責任

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

陳吉仲請辭！屏東雙親贊成　父不捨孝順兒：都在替我還債

內政部組改上路　國土管理署、國家公園署揭牌

北市今起稽查「烘焙業、食品材料行、雜糧行」　蔣萬安：中央應修法

藍內參民調曝光！　朱立倫曝：「1對1」侯友宜、柯文哲都贏賴清德

今晚我想來點「三隻小豬」　郭台銘夜市吃播不忘在野整合

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

即便摔死也敢爬山嗎？南韓國家公園貼「摔死遺體照」　登山客嚇壞

陳吉仲請辭獲准！朱立倫轟「下台不是重點」　民眾要的是真相

快訊／讚陳吉仲展現政務官精神　賴清德隔空送暖：辛苦了

私密處碰衛生棉狂起疹子！妹子換「塞棉條」　媽媽怒了：跟阿嬤道歉

埔里鎮也擬興建全民運動館　許淑華會勘埔里殘福大樓周邊用地

新店裕隆城下午湧人潮！木柵民眾特地來探路　搶逛新商場不嫌遠

毛祁生「互傳裸照」檢視身材　蕭鴻認戲外超來電：只有我能偷摸兩把

行車糾紛爆口角！婦幫子回嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

曝陳吉仲下台難止民怨原因　林濁水：是負氣請辭而非負責任

才說不改名！傑尼斯突發公告「已討論更改名稱」　倒數12天給真相

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

即／陳吉仲鬆口「我決定請辭」　投下震撼彈

他再曝高虹安核定都更案「搭火箭」

陳吉仲上任50天下台！　我國前五名「短命閣員」一次看

陳明文住處、服務處涉違建　嘉義市府回應了

林靜儀：民眾怕被罵1450　不幫農業部澄清

國軍特戰化？　她爆體訓內容：長跑10公里、武裝跑步3000公尺

陳吉仲請辭2次才獲准　媒體人揭原本要演1齣戲

快訊／郭台銘連署首日　台中站跳電10mins

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

「台灣不是世界上最危險的地方」　美學者會晤侯友宜談中國威脅

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

「陳吉仲不會是最後一個」　媒體人曝有人踩到地雷就要走

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

更多熱門

相關新聞

行政院明通過《最低工資法》　CPI年增率列應參採指標

行政院明通過《最低工資法》　CPI年增率列應參採指標

立法院新會期將在22日開議，行政院也加速把不少受矚目的法案盡快完竣程序送進立法院。據了解，各界關注的《最低工資法》修正草案，上週院會院長陳建仁指示要盡快通過，21日的院會預計會排案討論通過，預計會以《勞基法》適用對象為主，並將多元指標入法，包含消費者物價指數（CPI）年增率列為應參採指標，其餘十項則為得參採指標。

地方政府表態禁用液態蛋　鄭文燦：進口蛋資料流向完全透明

地方政府表態禁用液態蛋　鄭文燦：進口蛋資料流向完全透明

陳吉仲請辭！鄭文燦肯定應有好評價：政治解讀或扭曲都不必要

陳吉仲請辭！鄭文燦肯定應有好評價：政治解讀或扭曲都不必要

快訊／准了！陳吉仲堅定請辭 陳建仁：勉予准辭

快訊／准了！陳吉仲堅定請辭 陳建仁：勉予准辭

鄭文燦：政務官要為政策負責「陳吉仲已清楚表態」

鄭文燦：政務官要為政策負責「陳吉仲已清楚表態」

關鍵字：

鄭文燦行政院黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面