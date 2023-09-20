黃國昌爆料解編農地圖利金主　鄭文燦怒斥：抹黑不代表正義

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

前立委黃國昌20日再度把民進黨官商勾結矛頭指向行政院副院長鄭文燦，指其協助日禕紡織董事長莊隆乾，自2017年5月開始在觀音區金湖段大肆收購以農地重劃的「特定農業區」土地。對此，鄭文燦嚴正駁斥，「抹黑不代表正義」，並怒嗆黃一再以猜想、影射，取代真實的真相，「這樣的政治，難道是我們想要的嗎？」

鄭文燦說明，第一，莊隆乾曾任觀音高中文教基金會董事長、莊姓宗親會理事長，我與他在地方上當然有所互動，但本人從未與莊隆乾有任何金錢往來，黃國昌的「金主說」根本是任意扣帽子。本人擔任桃園市長八年，「依法行政」是我及市府團隊的基本原則，我也相信廉能政府的信念，沒有人有特權，也沒有人會被不利待遇。

第二，依照區域計畫法，區域計畫公告實施後，地方政府可向中央申請辦理使用分區變更。106年內政部營建署公告辦理「修正全國區域計畫」，各縣市政府可依審查規定，報請內政部、農委會審查變更特定農業區，六都及各縣市都有送件。其中，桃園市政府提出43案，共計4,770.97公頃，同時，內政部審議結果也是部分案件通過、部分未通過。所有案件都必須符合農委會所規定的大區塊及各種門檻條件原則，當然不會有只為個人的量身訂做。

鄭文燦接著說，第三，各縣市申請特定農業區的調整必須經過內政部及農委會的層層審查，有一定的客觀標準，審議結果也不會照單全收，這絕非任何一個縣市首長可以干涉。而且，內政部營建署的網站上都有歷次的會議紀錄可查閱，過程公開透明。

第四，黃國昌把合法申請、依法審查的過程扭曲為圖利，照黃國昌的邏輯，各縣市按照區域計畫法的每件申請案都是圖利。另外若有涉及違建個案，其處理方式、標準，市府均有清楚資料可供查證。黃國昌任意影射，來規避法律責任，毫不足取。

第五，黃國昌的正義邏輯是，在缺乏真實的證據，就直接抹黑、影射他人的操守，再嗆說你不敢告。如果對方提告，他就說是濫訴，如果對方不提告，又被他的說是心虛，這種包牌式的指控，實在是邏輯錯亂。

「黃國昌對本人的指控，根本沒有任何證據足以證明他的指控，事後也禁不起查證。」鄭文燦說，這種混淆真相的烏賊作風，形同是假正義之名的政治鬥爭。台灣的民主政治，保障充分的言論自由，但是，一再以猜想、影射，取代真實的真相，這樣的政治，難道是我們想要的嗎？