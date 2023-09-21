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農糧署推平價「越南高麗菜」　消費者買到後悔：吃起來像咬橡皮筋

▲▼颱風接連侵襲台灣，中南部蔬菜產地災損嚴重，市場上葉菜類價格飆漲，高麗菜甚至飆破一顆三百元。（圖／記者湯興漢攝）

▲近期國產高山高麗菜飆天價，農糧署推平價越南高麗菜，不少消費者買到後悔。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

受到颱風、豪雨侵襲，重創中部高山產地，導致近期高麗菜飆漲，百貨超市甚至出現一顆要價600多元的天價。農業部農糧署啟動進口蔬菜平抑菜價，在超市通路推出百元有找的越南高麗菜。但不少消費者表示，越南高麗菜又硬又不甜、久煮不爛，有網友就說：「進口高麗菜就是花錢買塑膠的概念，吃起來像在咬橡皮筋。」

走訪傳統市場，近期高山高麗菜每斤仍維持80元以上的高價，甚至有些品質菜況較好的，每斤仍要破百元。

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最近有不少消費者在社群平台分享購買進口高麗菜的經驗，多數人表示價格雖然便宜，但買了很後悔，因為久煮不爛「炒也不是，煮也不是」，還有網友說：「超級難吃，跟塑膠一樣煮不爛」、「進口高麗菜就是花錢買塑膠的概念」、「吃起來好像在咬橡皮筋」、「踩雷一次，以後再便宜都不會買了」。

高麗菜飆天價，也衝擊餐飲業者，有不少餐飲業者堅持不用進口高麗菜，暫時下架含有高麗菜食材的品項，也有業者乾脆宣布停業，像是台東市知名的「台東小胖水煎包」就宣布，因為高麗菜高漲，質量都不穩定，只好暫時停業。還有大阪燒業者說，雖然現在高山高麗菜一籃要價3200元，為了維持品質只好忍痛採購，因為平價的進口高麗菜，難吃又久煮不爛。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，越南高麗菜口感比較特殊，本來就不適合拿來清炒，比較適合用滷白菜、火鍋方式調理，或者用來包水餃、鍋貼、包子等，或轉做加工用途，夏天本來就不是高麗菜的主要產季，建議消費者可以選擇青江、鵝白菜、小松菜或瓜類等替代蔬菜，想吃高麗菜可等到10月入秋後平地高麗菜上市。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，高麗菜在8月受到颱風西南氣流豐沛雨量影響，受損嚴重，農民積極復耕中，因高麗菜生長期短，若氣候正常，預估10月初產量和價格會更穩定，目前每公斤平均批發價約30多元，雖然仍相對高檔，但隨著產量回穩後，價格可望再下修。

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