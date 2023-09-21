舊金山僑胞扮三軍儀隊大進場　侯友宜：我贏對手都是破歷史紀錄

▲侯友宜舊金山僑宴獲僑胞熱烈歡迎，現場僑民特別安排變裝三軍儀隊，引領侯友宜大進場。（圖／讀者提供）



政治中心／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜美西時間20日抵達舊金山，獲僑胞熱情歡迎，除了有舞龍舞獅敲鑼打鼓迎接，傍晚僑宴還特地安排變裝三軍儀隊引領侯友宜大進場，充滿濃濃的中華民國風。侯友宜致詞表示，看到儀隊指揮官滿頭斑白，但腰很直、氣很壯、腳步很堅定，「台灣有什麼顏色？台灣就是中華民國的顏色」。侯也稱，「自己一路走來都是全台灣六都市長最高民調，都是最高的！我贏過對手都是超過歷史紀錄」，讓在場僑胞們聽到都熱烈鼓掌。

在訪美行程最後一天，侯友宜抵達舊金山灣區，獲得僑胞熱情歡迎，傍晚僑宴還特地安排變裝三軍儀隊引領侯友宜大進場。只見幾位僑胞穿著變裝軍服，頭戴銀亮鋼盔，並舉著美國、中華民國國旗、陸軍官校校旗等，踢著正步向前行，而侯友宜則跟在後頭步入晚宴會場，僑胞們夾道鼓掌歡迎。隨後侯友宜替灣區僑胞後援會授旗，然後侯親自揮舞著巨大的中華民國國旗，僑胞們都熱情歡呼。

對於三軍儀隊引領大進場，侯友宜致詞表示，看到儀隊指揮官滿頭斑白，但他腰很直、氣很壯、腳步很堅定，同時看到陸軍官校校旗、警官學校校旗，接著看到最美麗政戰學校的女儀隊，幾十年容貌沒改變，就是中華民國最英勇的女戰士。侯激昂表示，今天最重要就是讓國家永遠強大，「台灣有什麼顏色？台灣就是中華民國的顏色，就是青天白日滿地紅！這就是侯友宜所愛的國家！」

▼侯友宜舊金山僑宴獲僑胞熱烈歡迎，現場僑民特別安排變裝三軍儀隊，引領侯友宜大進場。（圖／讀者提供）



侯友宜強調，這次來美國，大家都只問，台海能夠安定嗎？若不安定所引爆的危機會是全世界，每個人都在問。侯強調，對於這些問題，他都回答自己若當總統，會在中華民國旗幟下，讓台灣扮演和平促進者、風險降低者的角色，讓台海安定、台灣安全、世界安心，「讓侯友宜來擔下這個角色！」

回首過往，侯友宜稱40幾年來不管當了副市長、市長，永遠都一個心願，讓人民安全、環境更好，每天傾聽人民聲音。侯也滿懷驕傲地說，「自己一路走來都是全台灣六都市長最高民調，都是最高的！我贏過對手都是超過歷史紀錄」，他的一顆心就是愛國家，讓新北進步。

侯友宜表示，這次接受徵召，他義無反顧、扛起責任，但要提醒大家，民進黨執政無能、選舉都抹黑造謠，短短不到2個月撲天蓋地，多少貪污舞弊、多少民眾聲音吶喊出來沒有人聽到，這些人民痛苦是不是要好好除弊？「我站出來就是要在挫折中勇敢往前走，選舉只剩1百多天，大家一定要更團結、更努力，要團結所有人力量，就要靠大家了。」

▼侯友宜舊金山僑宴獲僑胞熱烈歡迎。（圖／讀者提供）

