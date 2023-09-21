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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲主張「長照保險」、成立「長照保險局」　住宿型機構補助增3倍

▲▼柯文哲長照政策發布記者會 長照不苦 我們一起顧 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲長照政策發布記者會 。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲21日進行第二場政見發表會，主題聚焦在「長照」議題，由於柯文哲在台北市長任內砍掉重陽敬老金，因此長者支持度始終無法提升，而柯文哲今日提出「長照保險」政策，主張推出「長照保險」，並將長照支出擴增至2300億，同時成立「中央長照保險局」專門負責；另針對住宿型機構補助也提高增至3倍。

柯文哲21日上午舉辦長照政策發布記者會，談及台灣人口老化議題，成為台灣迫在眉睫的危機，以自己擔任台北市長任內為例，2014年65歲以上人口為14％，但2022年還沒卸任前就升高至20％，「短短不到8年就從14％變成20％。」

柯文哲提及，目前長照基金收入是從「菸捐」、「房地合一稅」，和「遺產及贈與稅」而來，他當然不會鼓勵抽菸增加長照基金收入，而最好笑的是遺贈稅，怎麼能知道今年死幾個有錢人，因此造成長照基金收入不穩定問題。

▲▼柯文哲長照政策發布記者會 長照不苦 我們一起顧 。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲指出，儘管衛福部長薛瑞元稱，長照基金5年內不會有問題，「問題是5年以後呢？」這也是台灣政策上最大的問題，從2000年後就沒有長期計畫，只想著「選舉會過就好」，現階段長照基金來源不穩定，「沒錯，5年內沒問題，但5年後一定有問題。」

柯文哲說明，台灣人一生中約7.3年有長照需求，因此自己也提出解方「長照保險」與「成立中央長照保險局」，在「長照保險」部分，目標是將長照支出擴增至2300億、意即GDP的1％，而如果一年要運作2300億，就需要有專門處理的單位，因此要設立中央的長照保險局。

▲▼柯文哲長照政策發布記者會。（圖／柯文哲競選辦公室提供）

柯文哲說，而若要將長照支出穩定提升至1％，經費從何而來？柯文哲也說明「企業30%、政府負擔40%、全民40%」，而公式則是「2300億 x 30%＝690億，690億／12月／2300萬人」，因此老百姓約要再出健保費的四分之一至五分之一到長照保險，且每3年依公式調整費率。舉例來說，假使每人每月健保費用約800至900元，四分之一就是約200元。

另外，因為現行聘請外籍看護的話，被排除於長照2.0以外，未來聘請外籍看護仍能享有「居家服務」、「日間照顧」、「家庭托顧」、「居家護理」、「居家及社區復健」；且現行住宿型機構補助每人每個月最多一萬元，而民進黨總統參選人賴清德提出1.5萬元，不過，柯文哲提出每人每個月最多3萬元，依照失能等級、物價調整評估補助。

至於賴清德提出「長照3.0」將住宿型機構補助提高至每個月1.5萬，而柯為何提出要拉高到3萬？以及推行「長照保險」要從幾歲納保？柯文哲回應，賴清德一定沒說錢從哪裡來，因為對方不敢開辦保險，當要跟老百姓談收錢時，賴清德一定不敢講，也因此一定要設法擴大政府的負擔不穩。

至於要從幾歲納保？柯文哲指出，「好問題」，很多制度不用發明，大概比照健保就可以，不會差太多。

▲▼柯文哲長照政策發布記者會。（圖／柯文哲競選辦公室提供）

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