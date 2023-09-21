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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜訪美前跟韓國瑜吃牛肉麵　不打分數「持續深化台美關係」

▲▼侯友宜出席舊金山僑宴。（圖／讀者提供）

▲侯友宜出席舊金山僑宴。（圖／讀者提供）

政治中心／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪問美國8天行程，預計在美西時間21日晚間結束，侯友宜出席最後一場舊金山僑宴之前接受訪問。對於此行替自己打幾分，侯友宜並未回應，僅說會持續深化台美關係；另外，傳出訪美前有和前高雄市長韓國瑜見過面，侯則說彼此常常聯絡、常常不定時見面。據了解，兩人確實有在訪美前一起吃牛肉麵。

侯友宜今早8點就搭機前往舊金山出席午間的科技座談，與矽谷人士交流，隨後前往舊金山唐人街造訪國民黨僑界捐贈建造的聖瑪莉公園國父銅像，並現場獻花，下午4點前往參觀美國金山國父紀念館及國民黨駐美總支部、洪門致公總堂，晚間則前往最後一個行程舊金山僑社晚宴，現場預估600人，場面相當熱鬧。

被問到美方是否清楚了解兩岸政策？侯友宜說，自己身為國民黨總統候選人，這次到訪是讓美方了解如何扮演讓台海安定、台灣安全、世界安心的角色，且在拜會過程中，不管是政界、智庫或僑界都很清楚他的陳述，身為印太地區重要成員，台灣會成為負責任的一方，他也會領導台灣成為和平促進者、風險降低者。

另外，傳出訪美國前有和前高雄市長韓國瑜見面過，侯則說彼此常常聯絡、常常不定時見面，兩人的友誼不變。

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