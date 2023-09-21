推「長照3.0」財源從哪來？　賴清德：將另闢財源

▲賴清德今天舉行國政願景發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）提出打造「健康台灣」與「長照3.0」政見，針對媒體關注財源從哪裡來，賴僅說，目前長照預算的財務狀況尚稱穩健，未來擴大居家式長照服務，將會另闢財源；另對「長照2.0」挨批照顧不足，賴說，就讓他批評，「工作讓我來做，我會捲起袖子推『長照3.0』」。

賴清德今天上午出席第三場「國家希望工程」國政願景發表會，公布其長照政策主張。媒體會中關注，長照政策推行以來，財力和人力一直都是最大的問題，請問賴規劃財源從哪來？賴說，前總統馬英九時代一年長照預算大概50億元，總統蔡英文時代則增加到650億元，「目前財務的狀況尚稱穩健」，未來擴大居家式長照服務的時候，會另闢財源。

對於媒體關注，偏鄉資源可能有落差的狀況，賴清德說明，他主張落實大家醫制度，同時提供到宅服務，當然也會鼓勵長照服務的營運者可以到偏鄉去設點，不管是公辦民營或委託民間；此外，政府也會提供補助，從過去一年補助6萬元，現在提高到補助12萬元，未來可望逐步達到18萬元，意即一個月補助1.5萬元。

媒體指出，其實現在健保已有可調高營業稅來規劃多元財源的制度，不過多年來因擔憂遭受民眾反對，根本很少使用，請問賴清德是否有多元財源的構想？會不會有稅制方面的來源？賴清德回應，健保一定要永續，其中非常關鍵的一點是財務一定要健全，勢必要透過多元管道財源進來才有辦法，媒體提出的幾點「通通都是未來考量」。

賴清德舉例，去年歲計賸餘有4000多億元，蔡總統用其中1千多億補助勞健保，讓健保的財務可以持續運作，又不至於增加民眾負擔，「政府是有很多管道，不是說只有調高健保費率一途，是有很多管道來進行」。他說，開源固然重要，節流也是其中之一，若國人更健康，健保的財務負擔也會減少，例如推動健康教育、體育運動、養生促進健康等。

此外，針對民眾黨總統參選人柯文哲批評「長照2.0」預算不夠、照顧不足，賴清德說，比較馬政府時期「長照1.0」與蔡政府時期「長照2.0」，哪位總統對長照工作著力較深、成果較顯著，其實是一目瞭然的，在這種狀況下，如果還有人要批評目前的長照制度，那就讓他批評吧，「工作讓我來做，我會捲起袖子推『長照3.0』，工作總是要有人做的」。