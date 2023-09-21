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被查到進口蛋改標國產　金寶公司急發聲明：加工品全被畜產會載走

▲被查到涉嫌進口蛋改標國產，金寶蛋品發聲明「進口蛋都是畜產會給的」。（圖／民眾提供）

▲被查到涉嫌進口蛋改標國產，金寶蛋品發聲明「進口蛋都是畜產會給的」。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府查緝問題進口蛋，結果查到2家協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品業者涉嫌假冒產地，結果其中一家金寶蛋品科技昨（20）日電話被打爆。業者緊急發出聲明強調，公司僅負責代工，所使用的進口蛋原料皆由畜產會提供，且加工成品已全數交給畜產會載走，並沒有任何庫存在廠內。

金寶蛋品在90字聲明，強調公司受農業部、財團法人中央畜產會委託執行進口蛋加工專案，僅負責代工作業，所使用的進口蛋原料皆由畜產會提供，且加工成品已全數交予畜產會自行載運離廠，無任何庫存留置在本廠內及販售行為。

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▲獨／標示曝光！涉改標業者喊冤：農業部要求我們敢拒絕嗎？。（圖／民眾提供）

▲食安處查到進口蛋卻標示國產蛋液，標籤也曝光，原產地竟寫上台灣二字。（圖／民眾提供）

台中市長盧秀燕昨（20）日赴和平區視察時表示，市府稽查進口蛋已超過一周，截至目前已查了大概160家；因為市府接獲資訊，台中市內有兩家的蛋液工廠，這兩間工廠曾受中央委託，用進口蛋(土耳其、巴西)製造蛋液。製造過程中，雖然是進口蛋，但據業者表示，他們應中央要求標示國產蛋液，這已涉及標示不實，違反相關法令及刑責。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲食安處一連查到兩家蛋液工廠改標，其行為涉違反食安法、刑法等。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕提到，7月26日後廠商便導正，改標示為進口國，不過，從6月到7月26日為止，都有標示不符合食安法、觸犯刑責的問題，且兩家業者均表示是受到中央指示，也有出據當時中央給的圖示，指示進口蛋若要做成蛋液，要標示為國產蛋，因此是根據圖示貼標籤。

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