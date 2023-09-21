侯友宜訪美「連番開紅」！　美國智庫學者好評一次看

▲侯友宜赴美進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜赴美國進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」。對於侯友宜訪美表現，前立委郭正亮分析，侯友宜這次可以說是「連番開紅」，很多人都認為比預期表現得更好，尤其是美國智庫那場，連親綠的馬歇爾計畫基金會學者葛來儀（Bonnie Glaser）都不得不公開稱讚「well prepare」，《ETtoday新聞雲》整理出三位美國智庫學者對侯友宜的好評。

美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush ）表示，侯友宜以及華府的台灣問題專家之間討論非常詳盡與實質，侯友宜與美方會者直接對談，雙方直接接觸，他和共同主持人都相信，美方更加了解侯友宜對兩岸關係，以及美台關係的看法，他們對此表示感謝，而侯友宜也清楚聽到，美方人民的利益與關切。

馬歇爾計畫基金會學者葛來儀（Bonnie Glaser）透露，這是她第一次與侯友宜見面，會議內其他專家大多數可能也沒有見過侯，因此這是一個很好的機會，藉此就許多廣泛議題，好好了解侯友宜的看法，這對研究台灣局勢的人來說至關重要，也確實是一次很棒的談話。同時，葛來儀也認為，侯友宜準備充分，對兩岸問題回答地非常全面，確實理解了台灣所面臨的挑戰，以及台美必須共同完成的事情，讓她印象深刻。

亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）受訪說明，基於是閉門會談，他無法透露更多細節，但是與會專家與學者都問了很多非常棘手的問題，而侯友宜都一一回答他的看法，包括如何看待台灣，以及他當選對台灣的願景，還有對美台關係以及眼下局勢的艱困，都有非常明確的理解，更大讚侯友宜在《外交事務》雜誌發表了一篇很好的文章，有非常清晰的論述。

對於侯友宜訪美表現，郭正亮分析，侯友宜這次可以說是「連番開紅」，很多人都認為比預期表現得更好，尤其是美國智庫那場，連親綠葛來儀都不得不公開稱讚「well prepare」。郭正亮強調，美國的風向一直都是偏向侯友宜，只是非綠陣營國民黨沒有整合好。