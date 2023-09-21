等到了！超商「美式買1送1」　限時3天爽喝

▲9/22起至9/24止，7-11推出「指定咖啡飲品買1送1」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

這周六（9/23）將迎來今年最後一個「補班日」，而這次補班也是為了下個月的國慶連假，為了讓大家補班不要那麼憂鬱，就有超商祭出「指定咖啡飲品買1送1」優惠，限時3天登場，品項包含最受歡迎的美式，一定要買來好好犒賞自己。

7-11門市推出「補班日2大咖啡飲品」優惠，9/22起至9/24止，CITY PRIMA大杯精品美式（冰熱任選）、CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果可享「同品項買1送1」。

另外，7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「7款咖啡飲品」組合優惠價，即日起至9/23止限時開賣，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯200元」、「優格好多青6杯188元」、「皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵任選4杯188元」以及「中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列（檸靜時光、橙香陽光）任選3杯188元」。

▲萊爾富也有補班日咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富Hi-Life VIP APP整買領取推出「補班補課咖啡優惠」，即日起至9/24止，可享「Hi Café特濃美式買7送5」或「Hi Café特濃拿鐵買7送4」，冰熱任選，搭配折扣後等於單杯特濃美式只要32元、單杯特濃拿鐵41元。

另外，萊爾富也於即日起至10/17止推出「夏末感謝祭」活動，只要是Hi-Life VIP APP正式會員，並於指定活動期間至萊爾富完成指定消費單筆滿200元(排除線上刷卡消費)，於結帳時報手機或出示會員身份，就可獲得4張50元滿額購物金(下次消費滿200元即可使用）。