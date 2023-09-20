抓到了！進口蛋竟標示國產　台中2液蛋業者：依中央畜產會指示

記者游瓊華／台中報導

台中市政府全力查緝問題進口蛋，今（20）日查獲2家液蛋製造廠，自6月份起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣。衛生局表示，業者供稱，接獲農業部中央畜產會指示，將產地標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國，有假冒產地之嫌，涉犯食安法第15條第1項第7款規定涉及刑責，全案已移送檢調偵辦，以進一步釐清涉嫌假冒產地的產品數量及流向。

▲涉假冒產地遭送辦，台中2液蛋業者：農業部中央畜產會指示進口蛋卻標示國產。（圖／記者游瓊華翻攝）



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市府指出，據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，隨即派員前往稽查，一舉查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地。初步了解，上列兩家公司自6月份起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，其蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。

▲台中市府查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地。（圖／記者游瓊華翻攝）



標示部分，業者接獲通知產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。衛生局指出，初步了解，所有液蛋產品均交由中央畜產會處理，業者對後續流向並不知情，市府將持續全力配合地檢署偵辦工作。

衛生局說明，市府嚴正表達捍衛食安的立場與決心，也感謝雲林縣政府及桃園市政府提供情資，才能有重大突破與發現，呼籲各縣市持續加強交流與協同稽查，早日釐清進口蛋品疑慮，也呼籲中央有關單位加速提供更詳實的產品流向資料，遏止不法。