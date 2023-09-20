國中師要求「一字不差背注釋」！標點符號也不能錯　作家：駭人聽聞

▲學生示意圖。（圖／CFP）

文／中央社

作家廖玉蕙近日發文，對國中國文教師要求「一字不差」背誦課文注釋感到不解，引起學界討論。教育部表示，國語文領域強調閱讀策略的應用，除背誦外，也鼓勵多元教學方式引導學生思辨。

作家廖玉蕙18日在個人臉書發文提到，朋友就讀國中7年級的女兒，被教師要求「一字不差」背誦課文注釋，考試時連同標點符號、字句等都不能寫錯，否則整題不算分。

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對此，廖玉蕙感到「駭人聽聞」。她說，詞語詮釋應非常多元，不值得一字不差的背誦；且應容許個人特有的方式與語彙，才能培養創意並開發潛能。何況每個人的資質不同，記憶力較弱的學生，背誦無異酷刑，但無損對辭意的領會。

廖玉蕙的發文在網路上引發討論，許多人認為，背誦注釋仍有一定好處，可從中練習精鍊字句、鍛鍊記憶技巧，就像學英文也從背單字開始。但多數人都認為不須要求到「一字不差」，意思接近即可。

▲學生示意圖。（圖／CFP）

教育部今天以文字回應指出，在國中階段，國語文領域強調應用閱讀策略增進學習效能，教師會引導學生閱讀多元文本，進而整合跨領域知識、解決問題。

教育部表示，除了運用背誦、記憶的方式，也鼓勵運用「MAPS教學法」、「心智圖」、「六頂帽子教學法」等多模態方式教學。教學素材除課本外，可從學生生活經驗取材，閱讀、欣賞、創作各類各類文本，進而激發創意，培養反省、思辨與批判的能力，讓語文教學符合現代化社會所需。

教育部表示，會持續透過中央輔導團、縣市輔導團和教師社群，提供各校國文教師專業支持，提升國語文教學技巧。教育部建議教師可透過文本理解、分析的方式，讓學生轉化情境及角色，進而增進思辨能力，翻轉傳統教學模式並落實素養導向的教學設計，引導學生獨立思考。