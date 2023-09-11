中小學導師職務加給凍漲11年　全教產發函教育部籲調整

▲中小學導師加給11年凍漲，全教產發函教育部呼籲調高。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

勞動部日前宣布明年基本工資月薪調升為2萬7470元，調幅4.05%，時薪調為183元，調幅4%。全國教育產業總工會理事長林碩杰今（11日）指出，勞工基本工資時薪與月薪，8年來累計調幅分別增加了37.3%與52.5%，反觀中小學導師職務加給卻凍漲11年，今已發函教育部呼籲提高中小學導師職務加給。

林碩杰表示，勞動部這次首度將「行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI」納入調幅計算，評估經濟成長率、民生物資等得出4.05%調幅，希望教育部也能將此標準作為調整中小學導師職務加給的依據。

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林碩杰指出，中小學導師除了本身課務外，還要在導師時間、學生午餐、午間學生休息和學生打掃中，擔任生活教育指導教師的角色，也要幫忙收代收代辦費，下班後還要負責親師溝通；而高中職導師因應108課綱，不但要給學生選修課程選課指導，亦要負責學生彈性學習自主報告，除了升學輔導、還有生涯規劃、情感教育等，經常要回答學生及家長各類問題，下班後仍隨時待命。

林碩杰批評，中小學導師的工作量從未減少過，政府歷次調薪在「職務加給」部分卻只有「主管職務加給」跟著調，從未調整導師職務加給及特教職務加給，這種明顯差別待遇已造成基層老師排山倒海的憤慨，教育部應藉此次勞動部採用新式計算方式，同步調高中小學導師職務加給。