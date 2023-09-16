「大專雙語計畫」第二階段再增3校　教育部一年補助7.7億

▲教育部公布「大專校院學生雙語化學習計畫」第2階段補助名單。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

教育部今天公布「大專校院學生雙語化學習計畫」第2階段補助名單，新增清華大學、政治大學、台灣科技大學等3校為「重點培育學校」，另有45個重點培育學院及29所普及提升學校。

行政院於110年起投入前瞻計畫經費，協助大專校院優化雙語環境，強化學生英語能力、推動全英語授課。第1階段的重點培育學校包括台灣大學、台灣師範大學、成功大學、中山大學等4校。

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教育部近期核定第2階段（112到114學年度）的補助學校，重點培育學校除第1階段的4校，再新增清大、政大、台科大等3校。總經費從第1階段的每年新台幣5.8億元，第2階段第1年成長至7.7億元，增加近2億元。

教育部表示，重點培育學校和學院須在2024年達到25-20-20目標，即至少25%大二生英語能力在聽、說、讀、寫都達到CEFR（歐洲共同語文參考架構）B2以上等級；全校至少20%大二、碩一生，當年所修學分中20%以上是全英語課程。

教育部另外訂有普及提升計畫，預計2024年至少有20所大專校院英語課採全英授課比率達30%以上；5%大二及碩一學生修習至少1門全英語授課課程。

教育部也提到，第2階段強調學校透過課程改革強化學生英語能力，策略包括改革大一英文課程，聚焦於提升學術英語（English for Academic Purposes, EAP）及專業英語（English for Specific Purposes, ESP），以及提升聽說讀寫能力。這些策略都可幫助學生銜接EMI（英語授課）課程。