教育部力推中小學閱讀計畫！39萬新生受惠　3種語言親子手冊上線

▲教育部持續推動中小學閱讀計畫，112學年共有39萬新生受惠。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為讓學生從小養成閱讀習慣，教育部國教署持續推動中小學新生閱讀推廣計畫，贈送國民中小學新生人手一本適齡圖書，並持續辦理多元的新生閱讀講座。112學年度挹注約5千萬元經費，全國約有39萬名國中小學新生受惠。今年仍提供親子共讀手冊，並同步製作國語版、越語、印尼語共三版有聲書，希望更多家長可以和孩子一起從小閱讀。

為落實國中小學生閱讀習慣扎根，讓孩子樂在閱讀並透過閱讀認識真實世界多元面向，教育部從98年起，推動「閱讀起步走─送給小學新鮮人一生最好的禮物」，並從103年度起更名為「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，辦理小一新生閱讀推廣活動。另從108學年度起，擴大為贈送國中小新生人手一本適齡圖書。

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國教署指出，新生閱讀推廣計畫至今邁入第15年，每一學年度皆以「閱讀」為核心進行設計與推廣。以111學年度計畫為例，以「伴樂讀」即「陪孩子一起玩閱讀」為概念設計，配合主題書內容，結合手作活動，讓閱讀融入生活。

國教署在112學年，共編列約5千萬元經費，贈送國中小新生一本圖書，國教署表示，書單已公布在推廣計畫網站上，其中國小入選102本，國中入選100本。而112學年度預計在新北、宜蘭、南投、台南及台東等5縣市辦理閱讀推廣講座等活動，邀請親子閱讀專家、故事達人和獨立書店職人等，一同與國中小親師生分享。

國教署進一步表示，今年也持續提供親子共讀手冊，並同步製作國語版、越語、印尼語共三版有聲書公布在網站上，希望更多家長可以和孩子一起從小閱讀，讓閱讀成為日常生活中最溫暖的風景。