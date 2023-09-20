中秋連假走訪大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

▲東河包子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

全台最美休息站－台東「大武之心南迴驛」，以燈塔意象作為設計基礎，外觀特殊新穎的曲線造型，宛如美術館，是中秋連假走訪台東，不可或缺景點。

大武之心南迴驛為台東縣最大休息站，也是南迴公路最美地標，560坪腹地廣大的2層樓建物，入駐台東知名商家特色美食，如東河包子、原民美食「阿粨」粨發粨粽、使用天然有機食材與藥草做料理的原生植物園等，站內更與小農合作販售台東在地農特產，除了提供旅人休憩和用餐外，更能購買到人氣農產品及伴手禮，感受到台東的熱情與溫度。

中秋假期行經台東南迴公路必經大武之心南迴驛，極具設計美學的現代建築是台東旅遊最新景點；館內外處處都是打卡熱點，1樓鏤空造型愛心牆，彷彿走入大武鄉的心臟；2樓景觀平台能眺望尚武漁港及南迴藝術季立體裝置「1314的藍」，欣賞太平洋海天一色的壯麗海景。

2023南迴藝術季7件地景藝術裝置其中一件「陽光下呼吸的家屋」更坐落於此，內部除賣場外，更規劃景觀餐廳和海景咖啡廳，讓旅人放鬆的同時也能欣賞廣闊的海景，是途經南迴公路必駐足放鬆的景點之一。

中秋連假走訪台東，不妨到大武之心南迴驛品嘗在地特色美食，飽覽開闊海景，順道至南迴藝術季「陽光下呼吸的家屋」、「1314號的藍」地景藝術打卡拍照，透過藝文之旅從不同的視野深入了解南迴。

營業時間：08：00～20：00

地點：台東縣大武鄉尚武村環港路56號

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