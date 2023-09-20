台東毒蟲竄逃跳5米深山坡被逮　沿路丟毒品手槍已上膛

▲台東警逮捕嫌犯，起獲改造手槍及安非他命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局於19日偵辦販毒案，鎖定預定要面交毒品之劉姓藥頭(男，42歲)，劉嫌發現警方後，為躲避查緝竟不惜跳下5公尺深山坡。員警追上劉嫌查獲二級毒品安非他命外，也在山坡底發現其沿路丟棄，已經上膛之改造手槍與子彈，人贓俱獲。

台東警察分局表示，偵查隊專案小組接獲線報，查知劉姓犯嫌涉嫌持有毒品並意圖販賣，派員至卑南鄉溫泉地區守株待兔。劉嫌現身後專案小組發現其竟擁槍自重，以優勢警力包圍逮捕。劉嫌發現無處可逃，竟轉身一跳遁入5公尺深邊坡底部逃竄，並將已上膛之改造手槍丟棄。在逮捕劉嫌後於使用車輛起獲安非他命毛重38.6公克，並返回邊坡尋獲其丟棄之槍枝、子彈6顆。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、竊盜通緝等罪嫌移送台東地檢署偵辦，持續往上溯源。

台東警察分局分局長陳蔚文表示，吸食毒品等於不歸路，販毒害人更是罪加一等。將持續落實警政署推動「清源專案3.0」及「社區警政再出發」兩大重點目標，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，佈建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，強化警民互動建構夥伴關係，展現淨化治安及犯罪偵防之決心。