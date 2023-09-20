擴大65+民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗　台東縣府籲民眾儘快接種

▲衛生局呼籲請符合資格縣民依公布階段踴躍前往各醫療院所接種公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導



為提供65歲以上民眾更完整的免疫保護力，有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)發生風險，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)討論評估後，擴大65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，並自10月2日起分三階段實施，台東縣衛生局呼籲請符合資格縣民依公布階段踴躍前往各醫療院所接種疫苗。

依疾病管制署統計，國內今年截至9月6日累計194例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，65歲以上民眾占44.3%(86例)，因此，特別擴大接種對象，各階段實施期程如下，第一階段(2023/10/2起)：曾接種過PCV13(或PCV15)且間隔至少1年者(高風險對象間隔至少8週)，可公費接種1劑PPV23。第二階段(2023/11/27起)：從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後(高風險對象間隔至少8週)再公費接種1劑PPV23。第三階段(2023/12/25起)：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

衛生局長孫國平提醒，這次擴大65歲以上民眾接種1劑PCV13及1劑PPV23政策，除較往年增加受益族群外，亦提供更完整的免疫保護力，以發揮保護長者健康之最大效益。另外，民眾如已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者(如曾自費接種)，可先至原接種院所補登記，再依循上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後，先打PCV13，間隔至少1年後再打PPV23。忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循建議接種。

衛生局呼籲，預防IPD最有效的方法，就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗，65歲以上的長輩若感染肺炎鏈球菌容易導致肺炎、腦膜炎及敗血症等侵襲性疾病；尤其秋冬季節乃肺炎鏈球菌傳染的高峰期，超過65歲以上的民眾隨著免疫力的下降，加上遇到流行性感冒的好發期，若不幸同時罹病，將增加治療上的困難。請符合65歲以上民眾(1958年(含)以前出生)於公布實施後，依公布階段儘速前往接種。有關接種院所相關資訊，請上台東縣衛生局官網查詢（https://gov.tw/dC1），如有疫苗相關問題請洽各鄉鎮市衛生所。