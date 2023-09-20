　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘連署「陸空」齊發！LINE教學懶人包曝　投保保險防個資外流

▲郭辦宣布郭賴配連署行動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭辦宣布郭賴配連署行動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（20日）正式啟動第一波連署，郭台銘辦公室發言人黃士修下午開記者會，宣布連署方式「陸空」戰略齊發，民眾也可透過郭辦規劃的「市井小銘」或運用LINE參與連署。另外，郭辦找了保全跟保險公司，也有投保個資相關保險，其中保全方面就是運用「運鈔車等級」的規格來運送連署書，確保個資安全。

黃士修20日下午舉行「郭賴配連署行動-公布台灣各地連署站及LINE@連署」記者會。連署規劃「陸戰」方面，黃士修指出，目前全台有10個連署站，後續每隔幾天就會公布第二批、第三批，以都為主，鄰近六都，目標是在22縣市都會有一個連署總站。若民間有熱情支持者，並可提供場地租用，且配合全套物流與個資保防，郭辦就會派人去確認、簽約，這即是「友善加盟據點」。

▲郭辦發言人黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭辦發言人黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

對於第一批名單沒有高雄、台南，黃士修解釋，很多連署是地方發動的，中南部朋友向郭辦說他們比較習慣從地方社團、機動連署站或機動連署車來進行，所以郭辦就答應他們可以盡情發揮，9月19日才送幾萬份空白連署書給他們，未來會陸續公布高雄、台南的連署「總站」。

黃士修再指，中南部也會規畫行動連署站點、行動連署車，但行動連署車方面他目前沒有實際數字，惟據他了解，今晚在高雄有一台，台中也會有。另外有商家恐無法完整配合全套物流與個資保防流程，因此郭辦規劃「市井小銘」，只發空白連署書與回郵信箱，但不代收；民眾寫完可以送到上述各連署據點、行動連署車等，或郵寄。

針對郭辦規劃已久空戰的「通訊連署」，黃士修說，有3步驟：第一、加入郭台銘LINE官方帳號；第二、下載聯署書印出並填妥；第三、按照教學影片完成郵政寄出。實體連署3步驟：第一、加入郭台銘LINE官方帳號；第二、點籍連署專區找到附近站點；第三、攜帶身分證影本前往連署站。

有關郭台銘開設的官方網站「voteforterry」部分，黃士修書，除有「加入Line@挺連署」與「加盟成為連署站點」欄目外，未來還有 「政策白皮書」會登場。LINE連署教學懶人包：第一、加入好友，點擊「連署須知」；第二、連署QA一點就通，會有連署流程完整影音教學，還可以設立小鬧鐘提醒連署；第三、點擊「響應連玩互動」，還有「百萬任務牆」。黃士修強調，相關遊戲有準備文宣小物、紀念品，但絕對遵守《選罷法》。

媒體詢問，這是否為被中選會打槍郭辦「科技連署」規劃後所開發的程式？黃士修說，他8月初跟郭辦IT團隊聯繫，開出相關需求跟規格，請對方規劃LINE@掃描的科技連署，結果該團隊短短幾周就開出實測可以掃描的工具，而這套互動關卡的設計，也是同步進行，倒不是因中選會打槍。

連署書個資保防方面，黃士修透露，郭辦找了保全跟保險公司，也有投保個資相關保險；保全向郭辦表示，最高規格就是運鈔車，也就是車輛、人員原配置、追蹤定位跟安全防護，都跟平常運鈔車一樣，所以是「運鈔車等級」。每天這些車輛會將連署書送到秘密倉庫保存，會在該地進行整檢、造冊、裝訂成冊，做好送件準備，而未來會每天清點連署站的連署書數量，但可能無法做到每天公布，目前採取每隔幾天公布連署數量。

媒體追問，郭辦提及幫連署人做個資保險，想請問保險最高理賠金，一份連署書大概多少錢？哪些保險公司承辦業務？黃士修回應，保險公司跟保全公司名稱跟細節，因為保密條款，不便透露，但可確保保全跟保線、物流都做到最高規格。原本9月19日就要開放連署，但前一晚因要追加資安跟維安演練，就是要防範有心人士要竊取個資，所以郭辦昨天演練很多突發狀況，請大家相信郭台銘在保護民眾個資上，絕對做到滴水不漏。

▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）

▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐
39800今晚截止！GP125接單逼近6萬張　車行頭家都笑了
中秋連假雨多！　大量雲雨帶聚集
快訊／2男無呼吸心跳！　蜂螫4人傷勢嚴重
KID婚禮日期、地點曝光！　憲哥全說了
快訊／綠議員一家3口撈千萬！　收政治獻金100萬慘了
紅斑馬值勤去超商　遭公審狂電：滾回去！國道警說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

多縣市宣布營養午餐暫緩用液蛋　他點關鍵：以食安考量絕對本末倒置

陳吉仲去職逼宮蔡英文？　民進黨嗆吳子嘉：別為賺通告費編造故事

賴清德談AI帶動新興產業變革　「科技創新是台灣發展的機會」

民進黨高層：柯文哲切割高虹安　「她」是重要觀察指標

吳子嘉稱「賴清德人馬逼宮蔡英文」　總統府：全屬無稽

批侯友宜訪美抄襲蔡賴　民進黨高層：凸顯不了解國際政策

郭台銘連署「陸空」齊發！LINE教學懶人包曝　投保保險防個資外流

美議員指九二共識是「過期牛奶」　綠黨團：剩幾個月民眾可自行選擇

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

多縣市宣布營養午餐暫緩用液蛋　他點關鍵：以食安考量絕對本末倒置

陳吉仲去職逼宮蔡英文？　民進黨嗆吳子嘉：別為賺通告費編造故事

賴清德談AI帶動新興產業變革　「科技創新是台灣發展的機會」

民進黨高層：柯文哲切割高虹安　「她」是重要觀察指標

吳子嘉稱「賴清德人馬逼宮蔡英文」　總統府：全屬無稽

批侯友宜訪美抄襲蔡賴　民進黨高層：凸顯不了解國際政策

郭台銘連署「陸空」齊發！LINE教學懶人包曝　投保保險防個資外流

美議員指九二共識是「過期牛奶」　綠黨團：剩幾個月民眾可自行選擇

屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

高中生零用錢「1天拿400元」　他嗆：貪婪胃口被養大！全場逆風噴

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

京阿尼縱火犯4年來「首次道歉」！　法庭上向罹難者丈夫致歉

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐　「非人造非拼裝」

「Nissan Ariya Nismo」紐柏林測試曝光！外型侵略最快2024登場

聯發科小金雞達發10月上市　董座：看好明年成長動能

李多慧下班路上「連中2陷阱」　被凳子、黑繩阻礙！粉絲心疼

政治熱門新聞

即／陳吉仲鬆口「我決定請辭」　投下震撼彈

他再曝高虹安核定都更案「搭火箭」

陳吉仲上任50天下台！　我國前五名「短命閣員」一次看

陳明文住處、服務處涉違建　嘉義市府回應了

賴清德：陳吉仲辛苦了

林靜儀：民眾怕被罵1450　不幫農業部澄清

國軍特戰化？　她爆體訓內容：長跑10公里、武裝跑步3000公尺

陳吉仲請辭2次才獲准　媒體人揭原本要演1齣戲

快訊／郭台銘連署首日　台中站跳電10mins

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

「台灣不是世界上最危險的地方」　美學者會晤侯友宜談中國威脅

「陳吉仲不會是最後一個」　媒體人曝有人踩到地雷就要走

更多熱門

相關新聞

賴清德：陳吉仲辛苦了

賴清德：陳吉仲辛苦了

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲昨（19日）晚間請辭獲准，將於本周四生效。據轉述，民進黨主席賴清德今（20日）在中常會隔空向陳吉仲說，今天他想要跟陳吉仲說一聲「辛苦了」，肯定他展現了政務官的精神。

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

藍內參民調曝光！　朱立倫曝：「1對1」侯友宜、柯文哲都贏賴清德

藍內參民調曝光！　朱立倫曝：「1對1」侯友宜、柯文哲都贏賴清德

今晚我想來點「三隻小豬」　郭台銘夜市吃播不忘在野整合

今晚我想來點「三隻小豬」　郭台銘夜市吃播不忘在野整合

郭台銘連署南投起跑　教授現身力挺

郭台銘連署南投起跑　教授現身力挺

關鍵字：

郭台銘黃士修連署2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面