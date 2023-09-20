郭台銘連署「陸空」齊發！LINE教學懶人包曝　投保保險防個資外流

▲郭辦宣布郭賴配連署行動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（20日）正式啟動第一波連署，郭台銘辦公室發言人黃士修下午開記者會，宣布連署方式「陸空」戰略齊發，民眾也可透過郭辦規劃的「市井小銘」或運用LINE參與連署。另外，郭辦找了保全跟保險公司，也有投保個資相關保險，其中保全方面就是運用「運鈔車等級」的規格來運送連署書，確保個資安全。

黃士修20日下午舉行「郭賴配連署行動-公布台灣各地連署站及LINE@連署」記者會。連署規劃「陸戰」方面，黃士修指出，目前全台有10個連署站，後續每隔幾天就會公布第二批、第三批，以都為主，鄰近六都，目標是在22縣市都會有一個連署總站。若民間有熱情支持者，並可提供場地租用，且配合全套物流與個資保防，郭辦就會派人去確認、簽約，這即是「友善加盟據點」。

▲郭辦發言人黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

對於第一批名單沒有高雄、台南，黃士修解釋，很多連署是地方發動的，中南部朋友向郭辦說他們比較習慣從地方社團、機動連署站或機動連署車來進行，所以郭辦就答應他們可以盡情發揮，9月19日才送幾萬份空白連署書給他們，未來會陸續公布高雄、台南的連署「總站」。

黃士修再指，中南部也會規畫行動連署站點、行動連署車，但行動連署車方面他目前沒有實際數字，惟據他了解，今晚在高雄有一台，台中也會有。另外有商家恐無法完整配合全套物流與個資保防流程，因此郭辦規劃「市井小銘」，只發空白連署書與回郵信箱，但不代收；民眾寫完可以送到上述各連署據點、行動連署車等，或郵寄。

針對郭辦規劃已久空戰的「通訊連署」，黃士修說，有3步驟：第一、加入郭台銘LINE官方帳號；第二、下載聯署書印出並填妥；第三、按照教學影片完成郵政寄出。實體連署3步驟：第一、加入郭台銘LINE官方帳號；第二、點籍連署專區找到附近站點；第三、攜帶身分證影本前往連署站。

有關郭台銘開設的官方網站「voteforterry」部分，黃士修書，除有「加入Line@挺連署」與「加盟成為連署站點」欄目外，未來還有 「政策白皮書」會登場。LINE連署教學懶人包：第一、加入好友，點擊「連署須知」；第二、連署QA一點就通，會有連署流程完整影音教學，還可以設立小鬧鐘提醒連署；第三、點擊「響應連玩互動」，還有「百萬任務牆」。黃士修強調，相關遊戲有準備文宣小物、紀念品，但絕對遵守《選罷法》。

媒體詢問，這是否為被中選會打槍郭辦「科技連署」規劃後所開發的程式？黃士修說，他8月初跟郭辦IT團隊聯繫，開出相關需求跟規格，請對方規劃LINE@掃描的科技連署，結果該團隊短短幾周就開出實測可以掃描的工具，而這套互動關卡的設計，也是同步進行，倒不是因中選會打槍。

連署書個資保防方面，黃士修透露，郭辦找了保全跟保險公司，也有投保個資相關保險；保全向郭辦表示，最高規格就是運鈔車，也就是車輛、人員原配置、追蹤定位跟安全防護，都跟平常運鈔車一樣，所以是「運鈔車等級」。每天這些車輛會將連署書送到秘密倉庫保存，會在該地進行整檢、造冊、裝訂成冊，做好送件準備，而未來會每天清點連署站的連署書數量，但可能無法做到每天公布，目前採取每隔幾天公布連署數量。

媒體追問，郭辦提及幫連署人做個資保險，想請問保險最高理賠金，一份連署書大概多少錢？哪些保險公司承辦業務？黃士修回應，保險公司跟保全公司名稱跟細節，因為保密條款，不便透露，但可確保保全跟保線、物流都做到最高規格。原本9月19日就要開放連署，但前一晚因要追加資安跟維安演練，就是要防範有心人士要竊取個資，所以郭辦昨天演練很多突發狀況，請大家相信郭台銘在保護民眾個資上，絕對做到滴水不漏。

▼郭台銘連署「陸空」戰略步驟。（圖／郭台銘辦公室提供）