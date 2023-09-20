大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

▲朱立倫主持中常會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

對於國民黨總統提名人侯友宜訪問美國，國民黨主席朱立倫今（20）日在中常會，以美國學者所言「侯友宜這次是有備而來，充滿亮點」，形容此行非常成功，也受到很大的肯定。他說「團結的力量回來了」，美國僑界發揮最大的團結力量，協助侯友宜美國行程的安排，也特別感謝僑界的朋友們。

朱立倫談到，侯友宜正在美國訪問，今天即將要飛往舊金山繼續相關行程。這次侯友宜的美國訪問非常的成功，大家對其非常的肯定，他以美國學者所言來形容「侯友宜這次是有備而來，充滿亮點」。從紐約、紐澤西、華府、再到舊金山，包括與紐約市長見面，拜會紐約警察局、四大智庫等，並16位美國參眾議員見面，與行政部門探討重要議題，以及參與紐約、紐澤西的台灣同鄉聯誼會、華府、舊金山等四大僑宴，每項安排都非常的順利。

朱立倫感謝美國的老朋友們以及僑界、國民黨駐美代表處、國際部、海外部的辛苦同仁們，尤其僑界發揮最大的團結力量，「團結的力量回來了」，僑界們非常的熱情，對於這次侯友宜到美國的安排聯繫都是發揮最大的力量，不管與政界重要領袖，國會或重要拜會，都是由僑界發揮最大的影響力，他非常感謝僑界的朋友們。

話鋒一轉，朱立倫說，侯友宜訪美過程中，綠營、綠媒不斷見縫插針，想要雞蛋裏面挑骨頭，卻連國父思想都不讀，連憲法都搞不清楚，還要扭曲侯友宜所提的三民主義，不僅是民族、民權、民生，也很清楚地是國父強調的民有、民治、民享，更是憲法第一條明定，「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國」。民進黨的朋友每天奉行台獨黨綱，已經搞不清楚國父思想，搞不清楚中華民國憲法。

朱立倫說，侯友宜拜會美國的重要意見領袖以及智庫時，提到「3D戰略」就是國民黨「2D戰略」更進階版。有國防、有對話，產生嚇阻、對話並降低風險，這是大家集體的智慧，也獲得美方朋友高度的肯定，真正能夠降低兩岸風險、穩定兩岸關係、穩定區域安全，就是中國國民黨將來重返執政。他特別對侯友宜的辛勞與努力表達最高肯定，也希望接下來在舊金山，參與科技論壇、拜會柏克萊大學校長以及僑宴等，都能夠圓滿順利成功。

