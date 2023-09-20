今晚我想來點「三隻小豬」　郭台銘夜市吃播不忘在野整合

▲鴻海創辦人郭台銘總統連署今（20）日開跑，昨至夜市受到許多民眾歡迎要求合照簽名。（圖／郭台銘競辦提供）

政治中心／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘總統連署今（20）日正式開跑，昨日晚間郭台銘先前往板橋裕民街夜市為連署暖身「吃播」，受到大批熱情民眾要求合照、簽名，也不忘提醒大家要記得帶身分證去連署。途中郭台銘在一家義大利麵店菜單上看到「三隻小豬」，讓他興奮大喊「我要點三隻小豬」！

郭台銘昨晚一走進板橋裕民街夜市，就受到熱情民眾不斷要求合照，還有許多民眾拿出衣服和帽子請郭簽名，展現超高人氣。途中經過一家義大利麵店，郭台銘突然發現招牌上有一道義大利麵叫做「三隻小豬」，讓郭台銘開心大喊「我要點三隻小豬」，並在招牌上簽名並寫下「主流民意大結盟」，他說，第一次看到有三隻小豬這道菜，「我要帶回家去吃」。

▲▼郭台銘人氣旺，不斷有民眾上前合照，也在街邊店家招牌上簽名。（圖／翻攝自郭台銘Youtube頻道）



郭台銘在8月下旬時曾用「三隻小豬」故事比喻，用以呼籲在野結盟對抗民進黨「大野狼」，郭台銘當時強調，小豬們可以選擇被各個擊破，或是集結主流民意，共同擊退眼前威脅。

郭台銘昨晚在板橋夜市受到民眾熱情支持，今日連署首站行程也安排在新北市的「阿銘之友會」連署站，郭辦人士對此表示，這顯示近日藍營對郭台銘鋪天蓋地的攻擊，並未動搖他整合「主流民意大聯盟」的決心。