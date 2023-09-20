快訊／7年來辛苦了！賴清德隔空送暖　讚陳吉仲展現政務官精神

▲農業部長陳吉仲昨請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲昨（19日）晚間請辭獲准，將於本周四生效。據轉述，民進黨主席賴清德今（20日）在中常會隔空向陳吉仲說，今天他想要跟陳吉仲說一聲「辛苦了」，肯定他展現了政務官的精神。

賴清德今天下午主持中常會時談及，農為國本，農業不僅是一項產業，關乎弱勢農民的生活，也攸關糧食安全、國家的生存發展，所以農業對台灣或任何一個國家來講都非常重要，「陳吉仲部長是農家子弟，也是農業的博士，懷抱理想，進入政府部門，從農委會副主委一直到現在的農業部部長，7年多來，我們可以看到他不辭辛勞，出現在台灣每一個農民需要的地方，他都跟農民站在一起，解決各種困難」。

賴清德表示，同時也建立「三保一金制度」，保障農民生活，也推動「食安五環」的政策，確保糧食的安全，保障國人健康，當然也更進一步地進行各種行銷的工作，來確保農民的生活，所以今天他想要跟陳吉仲說一聲辛苦了，7年來辛苦了，也肯定他展現了政務官的精神。

「那我也非常希望，未來朝野的攻防，特別是農業的議題，應該要回歸到理性的討論，這樣對農業的發展、農民的照顧，或者是糧食的安全才會有正面的幫助」，賴清德補充，也希望農業部能夠注意到，冬天轉眼之間就要來了，還要進一步注意糧食的產銷問題，包括雞蛋在內，要未雨綢繆，能夠讓國人在一年四季、在糧食供應上面，都可以非常順利地取得所需要的農產品，也能夠因此照顧更廣大的農民。

據轉述，列席中常會的行政院副院長鄭文燦會中談及，在陳吉仲請辭後，支持者湧現對他表達同情，認為陳是有理想且有熱情的部長。黨內人士說，包括中央黨部的櫃台也接到很多支持者的電話，表達不捨之意。