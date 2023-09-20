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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳子嘉稱「賴清德人馬逼宮蔡英文」　總統府：全屬無稽

▲蔡英文、賴清德出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文、賴清德出席中常會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

農業部長陳吉仲因進口蛋爭議於19日請辭獲准，「美麗島電子報」董事長吳子嘉在政論節目中指稱，陳吉仲請辭案的轉折，關鍵在副總統賴清德的人馬，「逼宮」總統蔡英文。對此，總統府發言人林聿禪20日表示，報導中名嘴吳子嘉所稱內容全屬無稽，對於吳員常態性發表不實言論，也呼籲國民不要受到錯假資訊誤導。

吳子嘉在政論節目中指出，陳吉仲請辭獲准是因為蔡英文同意了，同意他滾蛋，關鍵在於賴清德人馬去逼宮，「這就是賴清德逼宮蔡英文成功，所以陳吉仲滾蛋」。

對此，林聿禪20日表示，報導中名嘴吳子嘉所稱內容全屬無稽，對於吳員常態性發表不實言論，也呼籲國民不要受到錯假資訊誤導。

另有黨政人士受訪表示，只要在司法網站查詢，就可以看到吳子嘉，有多筆因為抹黑造謠被判決賠償的判例，包括污衊行政院政務委員張景森與財團關係不清，抹黑現任民進黨秘書長許立明包庇慶富案，造謠李應元跟化學廠商密會等等，全部都在司法偵查後確認是造謠。

該人士說，儘管他屢次造謠，最後都被確認不實，但吳子嘉還是「不改其志」，算是台灣抹黑界的不死鳥。他強調，放在插科打諢的談話節目，或許可以憑添內容的張力，但是把是非顛倒，甚至造謠製造社會誤解對立，這種有損陰德的事，奉勸還是少做的好。

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