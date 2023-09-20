批侯友宜訪美抄襲蔡賴　民進黨高層：凸顯不了解國際政策

▲侯友宜在華府與前美方官員、軍職人員進行晚宴。（圖／侯友宜辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜將在明（21日）返抵國門，據轉述，民進黨秘書長許立明今（20日）在中常會特別談及此事，直指此行凸顯侯對國際政策不了解，且其論述明顯抄襲總統蔡英文的「四個堅持」與副總統賴清德的「和平四大支柱」內容，其返國後是否將影響民調動態發展，仍有待觀察。

據轉述，許立明今天下午在中常會談及，侯友宜明天就要回國了，民進黨將持續關注，雖然他在國內媒體以及各界訊息上，相關反應和關注度都不高，不過仍有兩個特點：第一是此行凸顯侯友宜對國際政策的不了解，以及他從過去到現在，對國際外交上面也沒有做充足準備。

許立明指出，其次，特別是侯友宜在訪美期間，不管是接受外媒專訪也好，或提出相關論述上，很明顯的有「抄襲」蔡英文的「四個堅持」，還有賴清德的「和平四大支柱」。

許立明說，侯友宜訪美期間聲量唯一比較大的就是他的失言，包括「羅斯福總統」、問墨西哥人是原住民還新北市民等，顯然他的失言、把玩笑當有趣的話語，反而聲量比較大，在論述其他議題的時候，並沒有引起國內很大迴響，凸顯出他是一個沒有國際觀的總統參選人。

另外對於鴻海創辦人郭台銘展開獨立參選總統連署，許立明表示，郭台銘的聲量非常高，民進黨將密切觀察他之後的聲勢，「我們保持密切關注」。