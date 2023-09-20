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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲下台！他示警在野黨會變本加厲炒作　點新部長必備3能力

▲▼陳吉仲出席金農獎頒獎前聯訪 哽咽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

進口蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢昨（19日）晚雙雙宣布請辭，對此，民進黨立委郭國文感嘆，印證了台灣話「做到流汗乎人嫌到流涎」，每逢大選農業議題就會被來拿來政治操作。他也直言，在野黨未來會變本加厲地炒作農業議題，將來的這個部長要具有辯護政策的能力、以及基本的態度跟立場，這非常重要。

對於陳吉仲下台，郭國文表示，陳吉仲此次因為雞蛋問題而辭職下臺，印證了台灣話「做到流汗乎人嫌到流涎」，令人擔心的是明年總統大選和立委選舉，因為每逢總統大選，農業議題就會被來拿來政治操作。

郭國文指出，這次在野黨食髓知味，恐怕會變本加厲地炒作農業議題，所以將來的這個部長要具有辯護政策的能力、以及基本的態度跟立場，這非常重要，而且也非常的關鍵。

民進黨立委洪申翰則表示，看到陳吉仲突然鞠躬致歉大家感受都很深，過去幾年陳吉仲大力推動農業改革，當然會影響到過去長期壟斷農業的舊勢力，這些勢力把陳吉仲當成最大箭靶，這些都可以理解，民進黨還是希望讓政策重要議題回歸到理性討論，已經有太多奇形怪狀政治陰謀論，甚至是找不出邏輯的派系猜測。

洪申翰指出，陳吉仲請辭有一個很深的心情是，不希望討論圍繞在他個人因素，而是希望民生議題回歸理性公共討論，過程中有做得不夠完美以及瑕疵部分，農業部已經跟大家說明，也願意坦承還有檢討空間，今天黨團還是不厭其煩地還原進口雞蛋始末，負責任的跟大家再說明一遍，台灣不會只有這一次進口蛋，難道每一次進口蛋都要引起這麼大的風波跟攻擊嗎？這不是大家期望的事情。

洪申翰表示，進口蛋專案是成功的幫台灣解決上半年蛋荒，讓市場回歸到相對正常的供銷平衡，這是成功而有完成最初目的的專案，這是無法抹滅的事情，大家還記得上半年時在討論一顆雞蛋多少錢、沒蛋可用嗎？但經過進口蛋專案，讓市場產銷回歸正常供應，當然執行過程中有檢討空間，作為負責任的執政黨應該檢討，也包括後天的專案報告，但不應該弄的社會人心惶惶，有如此多的扭曲抹黑。

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