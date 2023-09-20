高嘉瑜感謝陳吉仲　「7年來對台灣農業無私付出」

▲農業部長陳吉仲卸任前最後一次致詞，數度哽咽，最後落淚。 （圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

陳吉仲因進口蛋爭議引來各界批評，原17日就有意請辭，被行政院長陳建仁慰留，但陳吉仲19日於臉書上公開表示自己決定離開，辭意甚堅，最終陳建仁准辭。民進黨立委高嘉瑜說，從農委會到農業部，作為行政首長，雖說不可能盡善盡美，但陳吉仲在她爭取放寬動物用藥的過程給予大力的支持與協助，勇於任事的態度讓她印象深刻，感謝陳吉仲這些年的無私付出。

高嘉瑜說，去年年初她的一場質詢意外打開動物用藥潘朵拉的盒子，當時為了改善動物用藥權益，她不斷與獸醫師界、藥師公會、防檢局討論並召開數場法規修正研討會。而對於法規的不足，陳吉仲二話不說表示全力支持修法，且私下也給予許多建議。

高嘉瑜回憶，後續能順利協調，促成開放動物用藥品專案進口、開放獸醫師使用42種人用抗生素、簡化獸醫師執照換證手續、開放獸醫師專案申請人用醫材等，突破獸醫界16年來的沉痾，陳吉仲絕對功不可沒。

高嘉瑜也提到，對於動物保護修法，如加重虐待動物刑責、擴增動檢員人力、杜絕非法繁殖場、落實寵物飼養教育；再到她要求的林產品溯源系統精進，陳吉仲所率領的農業部同仁均樂於討論、且積極提出方案，私下也對陳吉仲在動保相關的決策力讚譽有加。

高嘉瑜說，感謝陳吉仲7年來對台灣農業永續發展的無私付出，以及任內推動多項重要政策，包括《有機農業促進法》、《農業保險法》、《食農教育法》等，願陳吉仲未來仍能勇於任事，她也會繼續為動保議題努力。