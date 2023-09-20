高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，而得標都更案的「高登國際」創辦人正是將豪宅「回建築」租給其男友李忠庭的林美滿。對此，時代力量立委邱顯智20日分析，高虹安與男友李忠庭，除違反公務人員廉政規範，用低於市價的方式承租昌益相關人的豪宅，只要市府有經手昌益任何案子，就是赤裸裸的利益衝突。

除寡婦樓爭議外，名嘴李正皓爆料，再指另一處民主段都更案也有類似情事，他說，今年2月高、李用不合市價的價格住進回建築，接著屋主相關的建商都更案就用搭火箭的速度推動，「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？」

邱顯智表示，不管誰擔任新竹市長，一邊接受建商餽贈，一邊審建商的案子，這都踩到利益迴避的紅線。高虹安與男友李忠庭，除了違反公務人員廉政倫理規範，用低於市價的方式承租昌益相關人的豪宅，只要新竹市政府有經手昌益任何的案子，那就是赤裸裸的利益衝突，是不是有進一步的對價關係，檢調應該分案調查了。

邱顯智指出，至於近期引起注目，由理銘開發執行的寡婦樓都更案（光復段1034地號等32筆土地都市更新案），2015年林智堅市長暫緩，2022年在代理市長陳章賢任內通過綠資源審議。真正的疑點是，2023年高虹安市長上任後，這個案子的進度有沒有加速？

邱顯智列出近期的幾次會議：

2023年3月14日：光復段1034地號等32筆土地都更環評現勘及第二次會議（第2次初審會）

2023年5月24日：光復段1034地號等35筆土地都更環評第三次會議（第3次初審會）

2023年8月3日：光復段1034地號等35筆土地都更環評第四次會議（第4次初審會），初審會做出建議通過的結論

邱顯智直言，也就是說，在高市長上任後，未來將興建13棟15~24層高樓、增加高達上千戶商辦住宅，對周遭交通環境衝擊巨大的寡婦樓案環評，竟然只用了半年就通過初審，遠比一般環評案快速，當然會引人懷疑，建商到底是出了多少力、多少利，跟高市長有沒有對價關係？

邱顯智表示，高虹安該說清楚，檢調也該查，現在是昌益集團在當新竹市長嗎？至於整個寡婦樓都更案涉及的更多爭議，下週一，我會開記者會跟大家完整揭露。