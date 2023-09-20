內政部組改上路　國土管理署、國家公園署揭牌

▲內政部長林右昌出席國土管理署揭牌成立，布達首任署長吳欣修。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部國土管理署20日舉行揭牌暨首任署長吳欣修布達典禮。內政部長林右昌表示，國土管理署現階段正面臨全球極端氣候變遷、國際淨零碳排趨勢、國家經濟發展以及社會環境變遷的4項挑戰，因此，未來在都市及城鄉地區之國土永續利用及合宜發展將是重要課題。

內政部推動組織改造25年，立法院終於在今年中修法通過，明定內政部設警政署、消防署、移民署、國土管理署與國家公園署等5個次級機關。

國土管理署除了管理，未來將透過增能、協作及擴大力量持續精進國土規劃、建築管理、住宅、都市更新、都市基礎及下水道工程等業務，提出更貼近國人有感的政策，落實國人居住權益照顧，打造溫暖堅韌的居住環境，成為國土管理署迫切的工作。

林右昌說，國土管理署成立後，將繼續強化城鄉韌性打造以人為本居住環境，精進「國土合理配置，資源永續發展」、「城鄉共榮、魅力共創」、「落實建築管理，強化居住安全」、「擴大社會住宅及租金補貼等多元居住措施」、「完備都更及危老機制，擴大公辦都更量能」、「推動各項都市基礎建設，建構完善安全的行人通行環境」以及「提升都市韌性，促進水資源循環利用」等7大方針政策，實現「建構永續國土，均衡城鄉發展」、「營造安居家園，加速都市更新」的施政目標，讓台灣國土永續發展，國人居住生活環境更好。

林右昌強調，國土管理署的政策與民眾息息相關，因此，在思考執行方案的時候，一定要記得先與社會溝通，當中央與地方有共同理解與認知時，而不是埋頭各自進行，力量才會大，才能爭取民意的支持、順利推動政策。

面對國人居住權益照顧，國土管理署將研議更全面的住宅政策，包括透過捷運TOD、科學園區、工業園區開發或是教育部私校退場後校地等多元方式，興辦社會社宅，並研擬社會住宅租金合理可負擔，擬定合理可負擔租金分級收費原則，還有攜手六都及其他縣市政府成立「社宅營運聯繫大平台」，整合連結政府所有的力量，攜手物業管理、住戶服務、廠商履約等經驗交流，並採取抽籤後輪候制度，持續精進健全社宅管理機制，為國人打造溫暖堅韌居住環境。

國土管理署首任署長由營建署長吳欣修轉任。他表示，對於國土管理署順利成立，心中充滿感謝，將來國土管理署所推行的建設及公共工程，一定要經得起公共工程品質的考驗，期許大家堅守崗位，憑著專業及熱誠讓臺灣的國土管理建設做得更好。