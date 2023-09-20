▲農業部長陳吉仲請辭獲准，引發各界熱議。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

農業部專案進口雞蛋引爆全台食安風暴，飽受爭議的農業部長陳吉仲19日晚間請辭獲准，陳吉仲先前受訪時不斷強調，進口雞蛋政策沒有錯，但針對在野不斷抹黑，造成社會紛擾感到抱歉。對此，前立委林濁水20日表示，陳吉仲為抹黑而怒，卻掩飾執行政策上的錯誤，讓請辭變成負氣辭職非負責任而辭職，因此民怨難息。

林濁水在臉書發文表示，陳吉仲說專案進口蛋政策沒有錯，「這沒說錯，否則就買不到蛋」，但是專案進口後大家卻不敢吃蛋，這也不是決策錯誤，但毫無疑問的，執行過程中出了大錯。

他直指，這是一個農業部、畜產會都不敢承認的錯誤，就是他們不熟悉進口蛋產銷過程的管理，因為他們本來就不是商人，沒做過這種生意，而因為這一個錯，搞得民眾怒天怨地，在野黨便見縫插針，更加子虛烏有地抹黑。

林濁水直言，陳吉仲被抹黑而生氣可以，但造成有蛋不敢吃的執行錯還是該承認。

他認為，現在陳吉仲為抹黑而怒，卻掩飾執行錯誤，所以陳吉仲的辭職，變成負氣辭職非負責任而辭職，因此，雖然辭職了但民怨難息，在野黨則樂得跳過執行面層次的錯，上綱到操守層次繼續抹黑，「陳吉仲辭得真不值得。」