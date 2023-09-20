傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

▲郭台銘到台北連署站。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，國民黨內盛傳，美國人有可能不會讓2024總統選票上出現郭台銘的名字。對此，鴻海創辦人郭台銘今（20日）下午表示，美國法律明文規定不能干預他國內政，尤其選舉方面，因此他認為一般具有常識的人，都認為這是一個經判斷就可以了解的事情，「這就是假新聞」。

郭台銘下午視察位在台北市忠孝東路上的連署旗艦店運作情況，媒體詢問，美方不想看到你在台灣選票，會覺得是國民黨刻意操作嗎？郭台銘回應，美國法律明文規定不能干預他國內政，尤其選舉方面，因此他認為一般具有常識的人，都認為這是一個經判斷就可以了解的事情，「這就是假新聞」；至於為什麼今天有這篇新聞，他不得而知。

郭台銘強調，台灣選舉是由2300萬人自由決定，不受外國干涉，「也包括北京」，這就是2300萬人自由民主的成熟體現，只有2300萬人才有資格一人一票，在沒有任何外力影響下，選出心目中的領袖。

郭台銘說，台灣需要有領導力的領袖，需要一個沒有戰爭的國家、有未來的政府，需要一個未來有廉能政治、講真話的政治，以及不受國外干涉的選舉。

此外，郭台銘競選辦公室發言人黃士修重申，竟然有媒體報導，美方對台灣選舉表示意見，黃士修痛批，該篇報導除了標題殺人外，也看出國民黨在選情告急的此時，透過媒體以不具名國民黨高層人士放話，提及柯、郭陣營時，也不進行查證平衡，有失專業，更同時曝露出國民黨想「併吞民眾黨」的野心。

黃士修說，自從郭台銘宣布「郭賴配」連署啟動，國民黨在檯面上和檯面下的攻擊始終不斷，他不解郭台銘把大家當朋友，從來不口出惡言，國民黨卻把郭台銘和賴佩霞往死裡打，出手之重甚至遠遠超過監督民進黨的力道，怒斥國民黨才是在野整合的破壞。