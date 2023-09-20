▲國民黨台北市議員、立委參選人李彥秀。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

農業部專案進口雞蛋引爆全台食安風暴，農業部長陳吉仲也在19日晚間請辭獲准，引發熱議。國民黨台北市議員李彥秀20日則在臉書直言，「陳吉仲為自己的辯護，從一開始就錯了」，並舉出無論是從應對缺蛋、準確調查、完善冷鏈到進口管理，農業部與陳吉仲都有重大失職，這些並非陳吉仲口中的抹黑，而是扎實的政府審查報告。

「陳吉仲請辭了，但延燒近月的進口蛋食安危機，卻尚未止息」，李彥秀表示，陳吉仲在昨日記者會和辭職聲明上，不斷強調進口雞蛋是正確的政策，但她想跟陳前部長說的是，社會各界並沒有要農業部不去進口雞蛋，而是在質疑進口過程裡管理督導的失職失能，導致事情從官商關係討論，燒成全國性的食安危機。

李彥秀舉例，如果在野黨沒有鍥而不捨持續監督，巴西蛋保存期限被誤標、5400萬顆進口蛋已經過期、進口蛋混入國產蛋液且被孩童食用等問題，會被揭露嗎？這些事情，哪一件是農業部主動揭露，而不是被在野黨、媒體和民眾質問出來的？

「陳吉仲為自己的辯護，從一開始就錯了」，李彥秀指出，事實上，不只是進口蛋延燒成食安危機，農業部必須負百分百責任，在缺蛋問題上，也絕非陳吉仲所說，只是禽流感不是人禍。

她提到，111年審計部報告裡就指出農委會對雞蛋生產數據的調查不夠精準，調查資訊與實際產量有時間落差、正確性有待商榷，致使產銷預警機制與各項調節措施失靈，也點名缺蛋問題至112年3月止，已延續1年多仍未有效解決；而農業部不斷強調的完整冷鏈可以讓進口蛋保存延長，更被審計部指出輔導設置蛋品產製銷冷鏈設備計畫未達成目標，要求農委會改善檢討。

李彥秀直言，因此無論是從應對缺蛋、準確調查、完善冷鏈到進口管理，農業部與陳吉仲都有重大失職，這些並不是陳吉仲口中所謂的抹黑，而是扎實的政府審核報告，以及客觀事實。

李彥秀最後提到，陳吉仲的辭職聲明說不論歷經多少艱辛和不被理解的抹黑，總還是會再見到陽光，「我只想請問，為何你見得到自己的陽光，卻看不見人民對食安危機的恐慌？」