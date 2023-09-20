「以為下台就是設停損點？」　洪孟楷轟陳吉仲留下三大爛攤子

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口巴西蛋爭議不斷延燒，引爆成全台食安風暴，農業部長陳吉仲19日晚間為此請辭獲准，引發各界關注。對此，國民黨立委洪孟楷20日在臉書大轟，「以為下台就是設停損點！」，陳吉仲請辭留下三大爛攤子，資料不提供、資訊不公開、流向不透明，民進黨政府食安大退步對得起國人嗎？

洪孟楷批評，進口蛋爭議延燒三個禮拜，陳吉仲昨天請辭，但該公開透明的資料卻依然封存，拍拍屁股一走了之才是最不負責的態度。他直指，「資料不提供、資訊不公開、流向不透明」這三不，就是陳吉仲留下的爛攤子，民進黨政府食安大退步對得起國人嗎？

第一「資料不提供」，洪孟楷指出，在野黨團、立委辦公室發公文要求提供相關問政資料，一兩個禮拜過去不提供就是不提供，更甚至找出法條「因非屬政府資訊公開法第18條規範所應限制公開或不予提供內容，爱按同法第7條所乃應依法主動公開。」但回覆都是還在上層長官簽核中，他不禁質疑，陳吉仲想隻手遮天，連帶讓農業部所有公務人員一起違法。

第二「資訊不公開」，洪孟楷提到，巴西進口蛋從哪裡生產、目前還有多少進口蛋庫存、口口聲聲說冷鏈比較重要，但要求拿出冷鏈過程中最重要的溫控證明卻遲遲沒有下落，國人想知道的資訊沒有一項公開，行政部門在這次進口蛋做了最壞的示範。

第三「流向不透明」，洪孟楷表示，地方政府這幾天持續追查爆出混蛋事件，顯示這已經非單一個案，還有多少未爆彈？巴西進口蛋流向食品大廠，但是數量比例多少也從未透漏，到底是不知道還是不能講，陳吉仲根本無心負責。

洪孟楷大批，陳吉仲以為請辭下台就是設停損點，但一天不把進口蛋的爭議釐清，民進黨政府就一天對不起國人，尤其是2015年總統蔡英文在競選時強調的食安，如今不只被打臉、還瘋狂大退步，辦公室發出的公文，就是戳破陳吉仲謊言的最好證明，他也點名行政院長陳建仁，「周五專案報告，你要怎麼面對？」