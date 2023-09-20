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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲為進口蛋爭議下台　綠回應5疑點：為選舉各種陰謀論非常不妥

▲▼陳吉仲出席金農獎頒獎前聯訪 鞠躬離場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲出席金農獎頒獎前聯訪鞠躬離場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

進口蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢昨（19日）晚雙雙宣布請辭，民進黨立院黨團20日一一回應在野黨提出5大疑點，包含：超思公司進口雞蛋、製造日期一變再變、進口雞蛋流向不明、逾期雞蛋有無流到市場以及蛋去哪裡，民進黨團表示，政府面對社會大眾質疑本就應說清楚，但因為選舉因素就抹黑，甚至各種陰謀論，非常不妥。

民進黨團幹事長劉世芳表示，從八月底到現在有關進口雞蛋部份報告過好幾次，要再重申進口政策是正確的，因為年初的時候不管什麼原因蛋量是不夠的，今天媒體報導很奇怪，看到一個字眼叫做按劇本演出，很少看到政務官上下台叫做按劇本演出。

劉世芳指出，政府要面對社會大眾質疑，本來就應該說清楚講明白，但因為選舉因素、利益出發就抹黑、曲解，在很多媒體呈現各說各話狀況，非常不妥，農業部也針對若干質疑提出說明，但報紙都轉向農業部長辭職，裡面充滿各種陰謀論，都非常不妥。

劉世芳表示，週五陳建仁會率領各部會專案報告，剛剛黨團也整理有五點必須說清楚：

第一、超思公司進口雞蛋？

劉世芳指出，若從行政觀點看待，台灣過去從未進口過雞蛋，要進口面臨的挑戰就是如何找到蛋？從世界各國找到雞蛋後，相當多國家都有類似情況，而大部分集中在巴西。

劉世芳直言，政府到底有沒有圖利特定廠商？農業部公告進口雞蛋專案時，當時有30家廠商申請、9家入選，他們有四條件滿足國際貿易規範：第一、要有合格出口經驗商人，第二、要提供出口國官方檢疫跟衛生證明，第三、報價合理，第四、三月底前可以第一筆訂單，這些都可以在官方網站中看到。

劉世芳指出，有人覺得只有一家公司入選是否藏污納垢，而9月6日農業部已經委任律師對於前立委邱毅、議員徐巧芯提出告訴，這是專業問題，所有協助雞蛋進口的人員辛勞不容不容用斷章取義方式曲解跟抹黑，超思進口巴西蛋沒有違法，且最快速跟合理價格進口到台灣。

第二、製造日期一變再變？

劉世芳表示，過去兩天講得非常清楚，第一、出口國如果有標示製造日期，到台灣當然以他的日期為準，但原產國保存期限有的是90天、110、120天，到台灣經過洗選後，再往後加一個月，若沒有超過出口國標示日期，當然以洗選場日期為準，若超過就以進口國日期為準。

劉世芳直言，媒體有的從地方衛生局、廠商的不同角度來看問題，造成好像農業部一變再變，但農業部說法從頭到尾都沒變，這些也都有相關表單跟單據證明。食藥署都有根據農業部提供的輸入許可通知，查驗合格才會放行，針對不合格部分，從倉儲到包裝全部都要封存，按照食藥署所有程序處理。

第三、進口雞蛋流向不明？

劉世芳表示，農業部已經非常完整公布相關流向，按照食安法，洗選、加工、庫存跟銷毀的追蹤每一份表單都清清楚楚，不管從泰國、菲律賓、澳洲、巴西都很清楚，若真的要了解進口雞蛋流向，麻煩從第一張官方文件到中下游文件都看清楚，而不是只拿其中一張斷章取義，這對農業部跟下游廠商並不公平。

第四、逾期雞蛋有無流到市場？

劉世芳指出，從新北八里的倉儲，包裝上面寫得很清楚就是報廢品待銷毀，報廢蛋量折合台灣人每天蛋品消耗量大概是2天，農業部將待銷毀的報廢品保存得非常好，若要移動或銷毀也都要報准地方衛生局同意，最後這些報廢品會變成堆肥，兩天的蛋量大概2億新台幣，有些民代覺得浪費，這可供大家公評。

第五、到今天還有在野黨立委問蛋去哪裡？

劉世芳回應，農業部已經公布7個地方倉儲，包含庫存、未到期、待銷毀數量都很清楚，被抹黑五個環節中，再用農業部跟食藥署提供的官方資料跟大家說清楚，政府還是支持進口雞蛋專案，到今年秋冬天可能會有不預期禽流感發生，農業部專案進口雞蛋流向一一跟大家交代。

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