巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農公司詐欺

▲ 國民黨高雄市黨部今天到地檢署告台農公司詐欺。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

巴西進口蛋爭議連環爆，農業部日前聲稱雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻有台農蛋品的巴西盒裝蛋還在架上，標示製造日期是9月5日、保存期限10月5日，進口蛋保存期引發質疑，台農蛋品回應「我們依法標示沒有問題」，後又改稱「標示錯誤」全面下架，國民黨高雄市黨部發言人莊為傑、國民黨青年部副主任李昶志今（13）日下午到高雄地檢署，控告台農公司涉嫌詐欺。

李昶志表示，依據食藥署資料顯示，該批蛋品在5月27日早已生產，有效日期至月9月24日，到了台農蛋品公司製造日期卻變成9月5日，有效期限被延長至10月5日，這種標示不清的蛋品，特別是生鮮食品，造成這樣的食安危機，人民怎麼吃得安心？

▲ 國民黨高雄市黨部今天到地檢署告台農公司詐欺。（圖／記者吳世龍攝）

莊為傑表示，畜產會釋出巴西蛋以後不可能沒有給製造日期，難道台農是有庫存壓力？還是延長銷售時間？才將這樣將標示改至10月5日，故意標示錯誤，以誤導消費者購買，所以依刑法詐欺罪提出告發。

李昶志指出，一開始台農公司還喊冤「幫政府忙還被誤會」，現在看來沒被誤會；李昶志、莊為傑強調，關乎食品衛生安全沒有妥協的空間，「我們不是針對廠商，而是希望透過司法的力量，讓陽光照進黑暗角落，真相水落石出。」