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屏東執行分署拍賣東港藝品店　關公等木雕為國庫入帳141萬餘元

▲屏東執行分署拍賣東港藝品店 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署拍賣東港藝品店 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於（13）日上午法拍東港一整間藝品店與倉庫，順利拍出13尊木雕、10張長桌、檜木聚寶盆、茶盤、茶具等藝品，為國庫入帳141萬7400元。

▲屏東執行分署拍賣東港藝品店 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署拍賣東港藝品店 。（圖／屏東執行分署提供）

屏東執行分署為刺激買氣，於拍賣日前一日開放至藝品店及倉庫鑑賞觀覽拍賣標的，共有39組人預約到現場帶看逛藝品店，昨天拍賣期日則有高達25位競買人登記領取號碼牌，分署小小的拍賣室座無虛席。有民眾在南投武界開設民宿，特地遠道從彰化南下競買，預計將標得的大型木雕展示在其民宿內。

拍賣會，在書記官鏗鏘有力的拍賣風格中，倉庫7張木桌銷售一空，主持藝品店拍賣的執行官則以不疾不徐的沈穩風格鼓吹提醒競買人出價，順利將高達2米2的王者風範烏木雕以18萬1000元拍出，也為關公、鍾馗、花木蘭、齊天大聖、李白、財神、達摩、孔明等13尊木雕找到有緣人。

該件義務人為詐騙案件被告，以犯罪所得購入的各式商品成立這間藝品店，屏東地檢署扣押其店內與倉庫裡的各項財產，並囑託屏東分署進行變價程序。分署拍定的價金都將交付地檢署，作為日後追徵犯罪所得或犯罪被害人求償之用，地檢署3位檢事官昨天亦全程到場參與。

該件為屏東分署柯怡如分署長上任後第一件檢囑案件，不論是在東港藝品店的鑑賞觀覽會或者是在分署的拍賣，柯分署長全程督軍與同仁共同奮戰，希望分署及時將這些扣押物順利拍出，有助於紓解地檢署贓物庫保管空間負擔，也確保將來犯罪不法所得之沒收及被害人求償權益。這次順利完成地檢署囑託任務，期待雙方將來能延續已建立的合作模式，共同貫徹法務部沒收新制之重大政策。

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