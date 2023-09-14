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詐4億奪3命案首開庭！「藍頭」平頭造型曝　律師拒絕國民法官參審

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」詐4億狠奪3命，首波起訴幹部「S姊」傅榆藺等29人，11月一審法院宣判，第二波主嫌「藍道」杜承哲、「泰勒」薛隆廷、「西利亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑等4人被依私行拘禁致死等罪起訴後，今（14日）法院首開庭。羈押中4嫌的辯護律師指出，案情複雜等問題，請求不行國民參與審判，改由職業法官依通常程序審理。

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲狠奪3命「台版柬埔寨」第2波被私刑拘禁致死起訴的「藍道」杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，4人從看守所被押解到法院首開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

今上午10時許，「藍道」杜承哲、「泰勒」薛隆廷、「西利亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑4嫌，從看守所被提解到法院開庭，杜男已將髮型剃成平頭，與落網文青樣判若兩人。

起訴指出，2022年9月至同年11月28歲首腦「藍道」杜承哲，與「西莉亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑，以求職為由騙307被害人，當中61人遭拘禁釀3人死亡，另有246人誤信「投資詐騙」，詐得3億9667萬7969元，士檢偵辦後依私行拘禁致死等罪將4人起訴，並依國民法官法第5條第1項第2款規定，屬國民參與審判案件，法院收案後，分為112年度國審重訴字第1號。

▲▼警方兵分多路在雙北市、台中逮捕代號藍道、泰勒等7人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲杜承哲案發後狼狽落網。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

杜承哲因開庭前突然變更辯護律師，導致其律師無法辯護，故未提辯護要旨。薛嫌律師說，針對組織犯罪、私行拘禁都認，否認私行拘禁致死、加重強盜等罪；洪嫌律師也表示僅認詐欺、私行拘禁，否認有發起組織，且強調未預見私行拘禁致死可能性；王則僅認參與犯罪組織擔任轉帳手，否認有餵毒、加重強盜等罪。

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲（左起）杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑。（圖／記者黃宥寧攝）

4名律師指出，審前協商會議認該案情繁雜、時間冗長，不宜由國民法官審判，請求改行通常程序進行。蒞庭檢察官表示，本件討論到加重結果犯、涉虛擬貨幣等專業知識，而提示證據所需時間，包括傳喚證人、通聯及鑑定報告結果，須逐字唸給國民法官聽，每項證據所需時間，經法官加總共須8560分鐘，若用每天8小時計算需要將近18日才能完成審判。

然而，告訴代理人當庭提議，是否將私刑拘禁致死部分交由國民法官審理，洗錢等罪改由通常程序，檢、辯方則認案件無法切割。檢說明難以簡化原因，私刑拘禁是因詐團餵藥、拘禁以及凌虐3名被害人致死，有一個脈絡存在，過程都應該讓國民法官看見才能知悉來龍去脈，受命法官聽完意見後，諭知候核辦。

庭後，杜等人還押看守所，記者詢問「是否有共犯」，他不假思索立刻點頭示意，4嫌當中只有「強尼」王昱傑家屬現身法庭旁聽，家人見到王時在法庭內數度泣不成聲，王被法警帶出法庭外時，與家人擦肩而過時也落下男兒淚。

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