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執行署拍賣「保時捷、愛馬仕」　人夫50萬標下5名牌包：送媽媽老婆

▲▼新北分署與新北地檢聯手打詐 拍賣詐欺案被告名牌包超搶手。（圖／翻攝自行政執行署新北分署）

▲新北分署拍賣2名車、14名牌包，屏東男高鐵衝到新北拍下愛馬仕等5包，要送媽媽老婆。（圖／翻攝自行政執行署新北分署）

記者趙蔡州／綜合報導

新北地檢署今年5月破獲一起虛擬貨幣詐欺事件，除了逮捕2名被告外，還查扣2輛名車、14件精品名牌包，於13日委託行政執行署新北分署拍賣，將車輛、精品變現後還給受害人，由於拍賣的品項豐富、保存狀況良好，吸引許多民眾到場搶標，甚至有男子一口下標下5個包包，準備送給媽媽與老婆。

▲▼新北分署與新北地檢聯手打詐 拍賣詐欺案被告名牌包超搶手。（圖／翻攝自行政執行署新北分署）

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▲新北分署拍賣精品包，由美女主任行政執行官（左）、氣質會計主任（右）展示等候拍賣的2款愛馬仕包。（圖／行政執行署新北分署提供）

行政執行署新北分署表示，本次拍賣 14 款名牌包、皮夾包含古馳GUCCI皮夾、博柏利BURBERRY皮夾、思琳CELINE皮夾、羅意威LOEWE手提草編包、普拉達PRADA尼龍手提包、迪奧DIOR皮夾與手提包、寶格麗BVLGARI包、愛馬仕HERMES包與皮夾、LOUIS VUITTON手提包等。

新北分署指出，名牌包及皮夾均有序號，但未附保證卡，鑑定報告判定均為正廠包，經過參加者熱烈競價，總共拍定11項，拍定價合計126萬7200元，未拍定者3項分別是2款GUCCI皮夾、1款LOEWE草編包，一名在現場採訪的女記者眼見心儀的CELINE皮夾被民眾以7200元標下，相當扼腕。

▲▼新北分署與新北地檢聯手打詐 拍賣詐欺案被告名牌包超搶手。（圖／翻攝自行政執行署新北分署）

▲由於拍賣的物品品項豐富，加上保存狀況良好，吸引許多民眾到場搶標。（圖／翻攝自行政執行署新北分署）

本次拍賣還有2輛名車，分別是黑色保時捷PANAMERA DIESEL，排氣量為2967CC，2013年9 月出廠，以及白色賓士A200，排氣量1332CC，2019年3月出廠，由於2輛車均積欠貸款及交通罰款，因此拍賣狀況不理想，前者最高出價僅15萬元、後者僅100萬5000元，檢方認為未達理想價格，皆不同意拍定。

新北分署說，本次拍賣最受矚目的是2款愛馬仕，鑑價金額最高的黑色愛馬仕「康康包」以20萬元起標，共競價39次，最終由一名賴姓男子以36萬元得標，鑑價次高的愛馬仕「凱莉包」則以15萬元起標，喊價卻一路狂飆，共競價15次，最終由一名鄭姓女子以56萬元得標。

值得一提的是，賴男除了拍下愛馬仕康康包外，還拍下另外4款，花費金額達49萬6700元。他說，他12日才得知有這場拍賣，所以一大早帶鉅額現金從屏東搭高鐵北上，競標過程一直以電話與家人聯繫，因為部分現金是爸爸交付的，要聽從指示搶下某些名牌包，目的是要送給媽媽及老婆，最後成功搶下5款完成使命。

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