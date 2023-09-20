美議員指九二共識是「過期牛奶」　綠黨團：剩幾個月民眾可自行選擇

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期啟動訪美行程，更重申國民黨兩岸主張「九二共識」，卻傳出美方智庫學者表達關切，還有美國會議員比喻九二共識是「過期牛奶」，對此，民進黨立院黨團20日回應，可以深深體會到前總統馬英九還是有很強影響力，九二共識是不是過期牛奶？民進黨團不做過多評論，國民黨有自己的偏好，剩下幾個月時間就讓台灣人民選擇。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，任何政黨以及總統參選人提出兩岸主張無可避免，但侯友宜這樣的發言還是讓人深深體會到，馬英九對傳統深藍支持者有很強的凝聚力，習近平2019年就一直說，九二共識就是兩岸同屬一中、現在在推的也是一國兩制，前陣子馬英九赴陸座談會時，又特別提到台灣是中國不可分割一部分。

莊瑞雄指出，從馬英九論調可以看出，他的大中國意識濃到讓台灣人民難以產生共識，是真的聽了有點受不了，侯友宜的九二共識主張，到底是不是過期牛奶？不曉得大家能不能接受，「但牛奶放了31年大家都覺得可怕」。

對於兩岸論述，莊瑞雄表示，民進黨上台後從蔡英文四個堅持到賴清德四大支柱，兩岸之間大家要的都是和平，但是民進黨堅持自由民主憲政體制以及兩岸互不隸屬，賴清德更提到強化國防嚇阻能力，中華民國台灣的前途不是九二共識，中華民國主權屬於國民全體，也就是台澎金馬。

莊瑞雄直言，到底九二共識是不是過期牛奶？民進黨團不做過多評論，國民黨有自己的偏好，但連中國新華社都要求不能再使用九二共識其中的一中各表，國民黨還要死抱著九二共識，剩下幾個月時間，就讓台灣人民選擇，相信台灣民眾對主權的主張，更偏好由全體國民共同決定。

莊瑞雄表示，中國認為九二共識是定海神針、被他們變為兩岸同屬一中，執政黨堅持兩岸是互不相隸屬的國家，尊重中華人民共和國是主權獨立國家，也請他們也尊重台灣在自由民主憲政體制下的中華民國。

民進黨團幹事長劉世芳指出，侯友宜訪問美國智庫跟官員，對於台灣跟中國關係，他用負責任利害關係人，希望侯友宜說清楚，敢不敢跟美國官員說中華民國是主權獨立國家、跟中華人民共和國互不隸屬？台灣主權無法讓渡，這樣的堅持下跟美國和印太國家合作，可以對抗中國海權擴張，這樣的條件下才能保住民主自由憲政體制以完成總統大選，畢竟要選的是中華民國總統，不是台灣地區領導人。