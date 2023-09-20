私密處碰衛生棉狂起疹子！妹子換「塞棉條」　媽媽怒了：跟阿嬤道歉

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

女生每個月生理期，都會用到衛生棉、衛生棉條或是月亮杯等生理用品，如何選擇全看個人習慣。但一名女網友抱怨，先前使用衛生棉，私密處會起疹子，於是改使用棉條，沒想到媽媽得知後，竟然要她打電話跟阿嬤道歉，讓她超級無言。

先前一名女孩分享，妹妹現在就讀國中，生理期上體育課的時候，經血都會外漏，於是和她討論之後，決定使用看看棉條。未料媽媽得知後，竟然將2人大罵一頓，即使她解釋使用棉條不會影響私密處，媽媽也都不聽，讓她很頭痛。

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有網友看到該文章後，想起自己先前的經驗，就讀國二期間，因為使用衛生棉常常起疹子或是陰部搔癢，聽朋友在用棉條，於是也買來用用看。她嘗試很久後終於成功塞入，便開心地跑去和媽媽分享，沒想到卻被罵到狗血淋頭，不僅棉條被拿走，媽媽還要她打電話跟阿嬤道歉，「回想起來超級無言的」，好奇有沒有人也有類似經驗？

不少人看到後紛紛表示，「跟阿嬤有什麼關係」、「要用衛生棉還是棉條也要管喔？自己的身體如果用衛生棉一片的會不舒服，用棉條到底怎麼了嗎」、「開始用棉條然後無痛換成月亮杯之後，簡直打開新世界，再也回不去，很多人沒有性經驗也成功用棉條啊，身體是自己的，必須為這個道歉實在很瞎」，也有妹子透露，「我媽一開始也覺得怎麼會把東西放進去，但我解釋過後就接受了，慶幸我媽雖然觀念老舊，但願意接受新知識」。

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