店員妹月經來　男同事吼「難道不能忍一下嗎？」她傻眼

▲女店員想換衛生棉被制止。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

「到現在還有這種想法的男生？」一名女網友近日去超商買東西，聽到男女店員在爭執，起因是女店員想去廁所，男方卻以客人很多為由制止「難道不能忍一下嗎？」認為自己尿急、拉肚子都可以忍，不懂女生為何不能忍。在聽到女方說是月經來、想去換衛生棉，男店員還吼「有不一樣嗎？」讓原PO聽得超傻眼。

這位女網友在Dcard發文「真的有男生覺得女生可以憋一下月經嗎？」當時有很多人排隊等著結帳，隊伍真的很長，她中途甚至一度想放棄排隊，但聽到男女店員的爭執，不知不覺就排下去了，「大意是說女店員來月經，第一天，身體很不舒服，剛剛一下補貨、一下拖地，現在等來男店員接班。而另一個男店員遲到，她幫忙代了一下，現在她想去換衛生棉，男店員不准。」

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原PO表示，男店員稱客人很多，如果女生去廁所，有可能害兩人都被客訴。在爭執時，又有要影印的顧客，男店員就去幫忙，弄了一段時間後回來，女生再次提要去廁所，沒想到男方就不爽了，一副忍無可忍的樣子問「難道不能忍一下嗎？」自己尿急、拉肚子都能忍，「完全不懂為什麼女生都不行。」女店員解釋是月經來，卻被男生吼「有不一樣嗎？」

「聽到這裡，我其實蠻想跟男店員說不行。總之那個女生就哭哭了，可能月經來情緒波動大，加上蠻委屈的，又是幫忙代班，又被阻止不能去廁所，還被吼了。」原PO忍不住好奇，「到底有多少男生覺得月經是可以忍的？到現在還有這種想法的男生？」也補充兩位店員感覺是高中、大學的年紀。

貼文掀起議論，就有男網友坦言，「我來承認了，我不知道可不可以憋，更應該說，我對此事幾乎不瞭解，就算我家我妹、我媽，加起來三個女人，我還是不懂。但我不會白目到，對我不懂的事情做任何的評論。」還有女網友直呼，「不瞞您說，我聽見我爸問我媽『月經不能控制嗎？』的時候，我真的傻眼」、「我真的遇到過！國中生的表弟問我說不能憋嗎？（沒惡意的那種，只是看我一直跑廁所）。」

其他人則紛紛留言，「有時候打個噴嚏就大爆血了」、「蛤？流血還能憋？」「認為可以的100%是想惹怒另一半」、「給不知道的男性們：月經其實比較像流鼻涕，而且是不能吸進去的那種。它不會一次流出來，也無法控制它不要流，然後量變成幾十倍、顏色變成可怕的深紅色」、「要是可以控制晚上就不用怕測漏了」、「可以控制要衛生棉幹嘛？」「就像女生也以為男生可以控制勃起一樣，生理各有難處。」