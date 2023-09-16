被問3次「要不要道歉」　陳吉仲全閃過：已經完整說明

▲農業部長陳吉仲說明進口雞蛋流向。（圖／記者許敏溶攝）

記者張乃文／台北報導

針對進口蛋爭議，農業部部長陳吉仲今（16）下午2時再次召開記者會說明。會中被問到是否願意為了此次進口蛋引發的食安風暴道歉，但陳吉仲3次都未正面回應，僅說「已經完整說明所有流向」且會再更進一步精進措施。

農業部為解決蛋荒，緊急專案進口雞蛋，卻持續引發爭議。盼能消除外界疑慮，農業部今天下午一點突然發出採訪通知，由陳吉仲親自召開召開「農業部公布專案進口雞蛋流向執行聯合稽查違者依法辦理」記者會。媒體在提問環節詢問「因為這批巴西進口蛋而引爆的食安風暴，您是否願意為了食安風暴而道歉？」但陳吉仲並沒有正面回應，而是直接回答其他問題。

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接著，媒體又再度質問「民眾都買到這些臭蛋，那您到底要不要為食安道歉？」「所以國人等了快一小時還是等不到你一句道歉」連三次的道歉提問，陳吉仲皆未給予正面答覆，僅表示，已經特別說明過所有專案雞蛋進口跟成本部分。他強調，也已把相關流向完整說明，絕對會做更進一步精進的措施。

根據農業部今天公布資料，今年3到7月專案進口雞蛋，進口雞蛋共進口1億4千多萬顆，約是全國6天的需求量，自泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西和馬來西亞等國進口，進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共2491萬顆，占比17.14%；加工共3428萬顆，占比23.59%；庫存包含殼蛋和加工蛋品共有3,209萬顆，共22.08%。

不過，由於6月到7月雞蛋需求量降低，陳吉仲表示，庫存中陸續出現到期的蛋品，加上洗選、運輸的耗損，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，占比共37.18%，約是全國2天雞蛋需求，但是這些到期的蛋品都有再利用，已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。