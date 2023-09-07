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網美下體掉出血塊「一看竟是棉條」　塞2個月沒發現！痙攣痛炸險死

▲▼澳洲29歲美妝網紅凱爾西（Kelsey Foster）棉條塞入體內2個月，罹患中毒性休克症候群（TSS）。（圖／翻攝Instagram@kelseylfoster）

▲凱爾西呼籲女性謹慎注意棉條更換時間，並且認識中毒性休克症候群（TSS）。（圖／翻攝Instagram@kelseylfoster，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲29歲美妝網紅凱爾西（Kelsey Foster）飽受病魔侵擾，總是感覺身體疼痛，甚至痙攣發作，因此頻繁進出醫院。她某天上廁所時，下體竟掉出一整坨「血塊」，查看才發現那是一條早被遺忘的棉條，已經塞入體內2個月，導致自己罹患中毒性休克症候群（TSS）。

凱爾西自初經來潮後就開始使用棉條，但從未仔細閱讀使用說明與警語，雖然耳聞過中毒性休克症候群，卻根本沒放在心上。她近期經歷肝膽問題及子宮內膜異位症（Endometriosis），還以為是這些疾病導致不適，直到發現棉條才知道大事不妙。

▲▼澳洲29歲美妝網紅凱爾西（Kelsey Foster）棉條塞入體內2個月，罹患中毒性休克症候群（TSS）。（圖／翻攝Instagram@kelseylfoster）

凱爾西把棉條收入夾鏈袋，並且交給院方化驗，經醫師證實罹患中毒性休克症候群，而且在這種情況下，能夠保住性命已經非常幸運，「我不確定它在我體內有多久，但肯定至少6周至2個月了，因為那是我最後一次月經來的時間。我的經期非常混亂」，而棉條建議每4至8小時就須更換。

凱爾西向《澳洲新聞》坦言，其他疾病引起的壓力及缺乏睡眠，導致自己忘記棉條的存在，儘管至今仍在接受感染治療，但她很感激來得及找出病灶，否則現在可能根本無法受訪了，「你的身體可能在24至48小時內停止運作，這可不是開玩笑。中毒性休克症候群真實存在，它是致命的，而且比我們想像的更常見。」

中毒性休克是一種非常危險的急性細菌感染，通常由金黃色葡萄球菌引起，好發於女性生理期使用棉條或衛生棉時，若雙手未清洗乾淨、長時間使用或忘記取出，易致金黃色葡萄球菌增生、產生毒素而出現一系列症狀，包括發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、肌肉疼痛、吞嚥困難等，嚴重時可能需要切除壞死組織、肝腎衰竭、休克甚至死亡，但由於症狀與其他疾病相似，因此很容易被誤診。


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