「用LINE向家屬道歉」挨批　交長說重話：台鐵這樣處理非常不好

▲台鐵局招開記者會向太魯閣事故罹難者家屬公開鞠躬致歉。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵太魯閣號事故車廂2年後找出大量遺骸、遺物，行政院要求交通部、台鐵局、運安會、檢警、消防等全面檢討，台鐵局長杜微稱「會透過LINE或致電向家屬致歉」，引發批評，台鐵隨後召開記者會，杜微公開鞠躬道歉。交長王國材今表示，台鐵這樣處理非常不好，因此開記者會再次致歉，交部也難辭其咎。

行政院日前邀集相關單位召開檢討會議，要求交通部、台鐵局、運安會、檢警、消防等全面檢討，台鐵局長杜微在行政院記者會被問及如何向家屬致歉時，杜微表示，台鐵關懷小組將透過LINE或致電方式向家屬表達關切跟歉意，未料該席話引發批評。

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台鐵隨後召開記者會，杜微公開鞠躬向家屬道歉，並表示當時只想到保存事故車輛，忽略清理程序，之後會由關懷員和主管一對一當面關懷道歉訪視49名罹難者家屬。

交通部長王國材今(9日)出席立委蘇巧慧施政願景說明會，有媒體問及「台鐵用line通訊軟體致歉，後來才用記者會方式公開致歉，是否對受害者沒有同理心」，王國材則表示，台鐵這樣處理非常不好，因此後來台鐵也召開記者會再次致歉，太魯閣號事故發生兩年多來，還有一些遺骸在車廂上面，交通部也難辭其咎，整個流程來看，有很多疏失應該去檢討。

王國材表示，針對流程疏失部分，行政院也召開會議檢討，未來每個階段交接都已經確定，要趕快改善。