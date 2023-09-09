飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

疫情解封後越來越多人出國，但你有觀察到這個現象嗎？一名網友透露，近來搭飛機發現，有人在飛機尚未停止時，就直接站起來拿行李，且機門還沒打開，大家就衝到前面排隊下機，讓他看傻眼，好奇只有台灣人這麼性急嗎？文章曝光後掀起討論，不少人都有同感，也有網友點出原因。

原PO在PTT發文表示，最近搭飛機的時候，才剛降落沒多久，正準備緩緩滑向入境口，就有乘客站起來去打開行李櫃，空姐見狀急忙上前阻止。等到飛機停止，空姐才喊可以動了，全部人就馬上站起來急著拿行李，且機門都還沒打開，大家就站在前面排隊，好奇「只有台灣人下飛機這麼急的嗎？」

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不少人看到後相當有感，「最討厭那此起彼落的解安全帶聲音」、「尤其是飛回台灣的航班特別容易」、「在那邊搶第一，結果還不是在行李盤那裡等」、「而且剛降落就有人迫不及待開始講手機」、「華人都是這樣的啦，上次去日本才剛滑到定位，後排的就打開上層拿包包往前狂衝，想快一點下機」、「就還沒亮燈，一堆解安全帶」、「對，我看到都是台灣人在急急急，歐洲人超悠哉」、「其實下飛機的時間沒差多少真的趕時間到外面再用跑的就好了」。

但也有人認為，不只台灣人性急，「沒有，很多外國人也是」、「外國人更急好不好」、「外國人也很急，尤其要轉機的」、「 全世界都這樣」、「外國人也是好嗎」、「白人也一樣，歐洲線的經驗」，還有網友指出，「台灣人雖然大多會提早站起，但下機還算有秩序」。

此外，有人分析可能的原因，「公車養成的習慣吧，司機不等你」、「搭公車的壞習慣帶上飛機啊，不意外」、「不只飛機，公車和捷運都是」、「以前公車養成的習慣，不趕快站門邊下一站就pass了」。

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